Se mantiene la suspensión de orden de captura contra alias ‘Calarcá’ pese a falta de acuerdo entre Fiscalía y Gobierno

Alias Calarcá / Foto de archivo

La situación jurídica de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’, continúa en un limbo que favorece su libertad inmediata. Tras una extensa reunión entre la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no se logró un consenso para reactivar su orden de captura, a pesar de las crecientes evidencias de incumplimientos por parte del cabecilla de las disidencias de las Farc.

Claves de la reunión: Sin acuerdo sobre la «Paz Total»

El encuentro, que se prolongó por varias horas este lunes 6 de abril, tenía como objetivo evaluar la continuidad de los beneficios judiciales de ‘Calarcá’, miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes.

Según fuentes de Caracol Radio, la Fiscalía General de la Nación mantiene bajo estudio la reactivación de las órdenes de captura. El ente acusador sostiene que existen pruebas contundentes sobre:

Incumplimiento de requisitos: Violaciones a lo establecido en la Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022).

Sentencia C-525 de 2023: El no acatamiento de los parámetros fijados por la Corte Constitucional.

Derechos Humanos: Denuncias por violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en zonas críticas como el departamento de Guaviare.

La potestad de la Fiscal Camargo

A pesar de la falta de acuerdo con el Gobierno, fuentes judiciales confirman que la fiscal Luz Adriana Camargo posee la potestad autónoma para levantar la suspensión de la orden de captura. Esta decisión se fundamenta en la «evidente vulneración» de los compromisos adquiridos por el guerrillero para mantener su beneficio judicial.

¿Cómo se verifican las infracciones?

Desde el pasado 26 de marzo, rige una nueva metodología de seguimiento que evalúa tres factores fundamentales sobre los beneficiarios:

Modo: Las circunstancias bajo las cuales se cometieron presuntos nuevos delitos. Tiempo: La vigencia de las acciones dentro del proceso de paz. Lugar: Las zonas geográficas donde se reportan las actividades ilícitas.

«La revisión se hará periódicamente, vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con la materia», señaló la Fiscalía en un comunicado oficial.

Las 5 líneas de investigación que cercan a ‘Calarcá’

La Fiscalía ha intensificado el rastreo de pruebas tras la interceptación de una caravana de las disidencias en Anorí (Antioquia) el 23 de julio de 2024. De los dispositivos electrónicos incautados (computadores, discos duros y celulares), la fiscal Camargo ha ordenado priorizar cinco ejes investigativos:

Corrupción en las Fuerzas Armadas: Posible cooptación y soborno a agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional. Seguridad Nacional: Análisis de planes terroristas y atentados proyectados en los datos forenses. Financiación Política: Rastreo de posibles ingresos de dineros ilícitos a campañas presidenciales. Alianzas Criminales: Nexos estratégicos entre distintos grupos armados ilegales. Fachadas de Vigilancia: Creación de empresas de seguridad privada al servicio de estructuras criminales.

El caso ha tomado un nuevo impulso luego de que el delegado contra la Criminalidad Organizada asumiera las pesquisas que, anteriormente, no habían avanzado en las dependencias regionales de Medellín, a pesar de contar con información legalizada por jueces de garantías.