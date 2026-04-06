Gobernador de Cundinamarca confirma 46 siniestros viales, 84 personas lesionadas y 13 fallecidas durante Semana Santa

–El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, hizo un balance de la accidentalidad en las carreteras registrada durante la Semana Santa en el departamento, confirmando que se registraron 46 siniestros viales, con 79 vehículos involucrados, 84 personas lesionadas y, lamentablemente, 13 fallecidas.

«Estas 13 vidas perdidas —una más que en 2025— nos duelen profundamente y deben ser un llamado a la corresponsabilidad y a aumentar las medidas preventivas en vía pública», precisó el mandatario departamental.

Por supuesto, advirtió que el día más crítico fue el miércoles 1 de abril, cuando ocurrió el lamentable siniestro vial del peaje de Casablanca en la vía Zipaquirá-Ubaté, donde un tractocamión chocó con siete automóviles, dos motocicletas, un microbús y la infraestructura del peaje, dejando cinco personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y 18 personas lesionadas.

El gobernador destacó que durante la Semana se tuvieron picos de hasta 17.000 vehículos por hora en los principales corredores de Cundinamarca. Entre las 8:00 p. m. y la medianoche de este domingo se esperaba el retorno de cerca de 60.000 vehículos adicionales. La Autopista Norte logró concentrar el 34% del tráfico que ingresó a Bogotá, seguido de la calle 13 con el 19 %.

A esta hora se mantienen flujos importantes de tráfico sobre las Autopistas Sur y Norte en esta operación retorno, último día de la Semana Santa. La AutoNorte logró concentrar el 34% del tráfico que ingresó a Bogotá, seguido de la calle 13 con el 19 %. Tuvimos picos de hasta… pic.twitter.com/WQkVdeRVHF — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 6, 2026

Previamente, en su cuenta en X, el gobernador Jorge Emilio Rey, lamentó los siniestros viales registrados en su jurisdicción e hizo énfasis en que «casi nunca son producto de un solo error», sino la suma de múltiples fallas: del vehículo, del comportamiento humano, de las condiciones del entorno y de las decisiones que como sociedad hemos postergado.

Por ello, subrayó, cada vida perdida nos obliga a detenernos y a hacernos preguntas incómodas: ¿qué estamos haciendo —y qué no— para evitar que esto siga pasando?

1. ¿Estamos garantizando que los vehículos que circulan realmente cumplen condiciones de seguridad? ¿Los protocolos vigentes de la revisión técnico-mecánica (RTM) son lo suficientemente robustos para que sea una verificación efectiva?

En Colombia, de acuerdo con el RUNT, del 47,2 % de vehículos que no cuentan con SOAT vigente, el 94,3 % de estos tampoco tiene la RTM vigente, mientras que solo el 2,4 % cumple con este requisito y un 3,2 % no está obligado a cumplirlo.

¿Estamos verificando o solo cumpliendo un trámite? En los últimos años, más de 100 centros de diagnóstico automotor han sido sancionados por alterar los resultados de esta revisión.

Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): Las motocicletas, que representan la mayor proporción del parque automotor, presentan el nivel más bajo de aseguramiento, con solo el 41,9 % con SOAT vigente, lo que implica que cerca de 6 de cada 10 (58,1 %) circulan sin este seguro. Esta situación contrasta con otros segmentos del parque automotor: en los vehículos livianos (automóviles, camionetas y camperos), el 74 % cuenta con SOAT, mientras el 26 % no; en el transporte de pasajeros (buses, busetas y microbuses), el 44 % no está asegurado, frente a un 56 % con cobertura; y en el transporte de carga (camiones, tractocamiones y volquetas), el 28 % no tiene SOAT vigente, lo que significa que el 72 % circula con este requisito obligatorio.

2. ¿Las empresas cumplen realmente sus Planes Estratégicos de Seguridad Vial o son, en muchos casos, un documento que se elabora únicamente para cumplir la norma?

¿Cómo se gestiona en Colombia la capacitación de los conductores, su reinducción y entrenamiento para responder ante riesgos y situaciones de emergencia en la vía? Cerca del 24 % de los siniestros viales con fatalidad en Colombia involucran un vehículo de transporte de carga. Los actores viales que mayor interacción tienen con este tipo de vehículos son los motociclistas, aportando el 60,8 % de las víctimas, seguido por los peatones y usuarios de transporte particular, con el 17,1 % y 11,4 %, respectivamente.

3. ¿Estamos tomando en serio la fatiga de los conductores y la presión por llegar más rápido para priorizar el cumplimiento de tiempos de entrega? Hoy, el afán nos sigue costando vidas: en 2025, el exceso de velocidad estuvo asociado al 44,03 % de los siniestros viales en Colombia, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

4. ¿En Colombia ya exigimos estándares robustos de seguridad vehicular frente a colisiones laterales, frontales y traseras, que protejan a los ocupantes de vehículos en caso de siniestros, o seguiremos permitiendo la circulación y comercialización de vehículos sin suficientes condiciones de seguridad? Solamente los países de altos ingresos (Estados Unidos y países europeos) cuentan con estándares referentes a la seguridad estructural del vehículo contra choques.

En relación con el accidente que se reporta en la vía Bogotá–La Vega, según el primer informe entregado por la Dirección de Policía de Tránsito y Transporte (DITRA), la causa preliminar sería una falla en el sistema de frenos. Este hecho deja hasta el momento 42 personas en… pic.twitter.com/Cw9BFb6nIp — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 2, 2026

El viernes murieron dos personas en la vía Bogotá-Girardot, a la altura del municipio de Silvania.

Agradecemos a los organismos de respuesta del departamento y de los municipios cercanos la atención oportuna que permitió controlar la emergencia ocurrida por el incendio, producto del volcamiento de un tractocamión que transportaba crudo, a la altura del sector de Azafranal,… pic.twitter.com/d2rm5Z0k2x — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 3, 2026

Durante la operación retorno se impusieron 371 comparendos, principalmente por exceso de velocidad y maniobras peligrosas, y se inmovilizaron 39 vehículos por no portar licencia de conducción o revisión técnico-mecánica vigente.

El gobernador agradeció especialmente a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, por liderar este trabajo de articulación interinstitucional para el control vial y a los ciudadanos, gracias por su paciencia y por acoger las recomendaciones.