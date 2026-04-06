Abelardo de la Espriella denuncia a Petro ante Comisión de Acusaciones por violación ilícita de comunicaciones

–La revelación del presidente Gustavo Petro sobre informes de inteligencia relacionados con conversaciones entre Abelardo de la Espriella y directivos de la firma Thomas Greg & Sons, motivó al candidato presidencial a solicitar una investigación contra el jefe del Estado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La petición fue formulada por la supuesta comisión del delito de violación ilícita de comunicaciones.

El presidente Gustavo Petro puso en evidencia la interceptación de las comunicaciones de Abelardo de la Espriella en una nota que publicó el 4 de abril en su cuenta en X, en la cual destacó que el país contaba ya con el nuevo pasaporte producto del contrato con la entidad pública internacional «Casa de la Moneda de Portugal» con apoyo del gobierno portugués y francés, hecho que destacó «es de lo mejor del mundo».

Enseguida, el primer mandatario hizo las siguientes precisiones:

«Los hermanos Bautista dueños de Thomas Greg, aún no devuelven el PIK, las claves para devolver toda la información de los usuarios de pasaportes.

El procurador, de una manera extraña y en medio de las elecciones de las que los hermanos Bautista, desacatando la justicia, son los escrutadores privados, buscan desesperadamente anular el excelente contrato de pasaportes que tenemos donde la data ya es del estado colombiano y toda la tecnología operará nueva y de la mejor del mundo en la Imprenta Nacional que es su operador

No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de La Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque las finanzas públicas: el mayor empobrecimiento del pueblo en el siglo, y que ahora quiere repetir la mayoría duquista de la Junta directiva del Banco de la República

Duque juega con las dos campañas uribistas. Tiene sus funcionarios en ambas y la jefa de campaña madre de una miembro de la junta directiva del Banco de la República cuyo voto es determinante para las decisiones que siempre quedan 4/3 en contra del gobierno». Fin de la nota presidencial.

Sobre el hecho, Abelardo de la Espriella afirmó que se trataba de un montaje y que inclusive estaban intentando asesinarlo.

“No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres. Petro, no solo no te temo, sino que si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos”, replicó el aspirante presidencial.

«Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales», agregó.

Igualmente indicó: «Cuando recurren a interceptaciones ilegales, montajes judiciales, difamación y sicariato digital, es porque saben que se les acaba el tiempo».