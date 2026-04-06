Golpe al homicidio y el tráfico de drogas en Bogotá: capturados 23 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Honower Garzón.

Bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, dio un fuerte golpe al denominado grupo delincuencial ‘El Mesa’. Fueron capturados 23 presuntos integrantes de esta estructura criminal y que son señalados de múltiples homicidios yal tráfico de estupefacientes en la localidad de Suba al noroccidente de la capital y otras partes del país.

Según las autoridades, entre los capturados hay personas acusadas de sicariato. Las investigaciones dejaron en evidencia que los presuntos integrantes de ‘El Mesa’, utilizaban viviendas por cortos períodos de tiempo y taxis para expender drogas y cometer asesinatos.

Cámaras de seguridad y seguimientos de agentes encubiertos y otras pruebas evidencian cómo se enfrentaban por el tráfico de estupefacientes y cometían más delitos.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.