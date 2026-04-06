Bogotá abre convocatoria para que Entidades Sin Ánimo de Lucro operen jardines infantiles en 2026

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) abrió la convocatoria dirigida a Entidades Sin Ánimo de Lucro interesadas en participar en el proceso competitivo SDIS-DCT092-004-2026, orientado a garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños en primera infancia en Bogotá.

A través de este proceso, la entidad busca aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para la puesta en funcionamiento de jardines infantiles en las localidades del Distrito Capital, con el propósito de fortalecer la atención integral a la primera infancia y seguir avanzando en la garantía de sus derechos.

La convocatoria está dirigida a Entidades Sin Ánimo de Lucro que cuenten con la experiencia y capacidad para aportar a la operación de estos servicios, bajo criterios de calidad, oportunidad y corresponsabilidad.

Las entidades interesadas podrán consultar las condiciones del proceso, los documentos y el cronograma en la plataforma SECOP II, donde además deberán presentar sus propuestas y hacer seguimiento a cada una de las etapas establecidas.

Fecha de cierre: 16 de abril de 2026

Hora: 9:00 a. m.

Número del proceso: SDIS-DCT092-004-2026

Consulta aquí el proceso en SECOP II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10168102&isFromPublicArea=True&isModal=False

En Bogotá, la educación inicial marca la diferencia. Por eso, la invitación es a sumar capacidades y esfuerzos para seguir construyendo oportunidades para las niñas y los niños desde la primera infancia.