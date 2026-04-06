Judicializan a cinco sujetos acusados de secuestrar a conductor de plataforma de transporte en el sur de Bogotá

–La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas, entre ellas a un menor de edad de 17 años, que estarían involucradas en el secuestro de un conductor de una plataforma digital en hechos ocurridos el pasado 3 de abril, en la localidad de Bosa en el sur de Bogotá.

Se trata de Juan David Morillo Beltrán, José David Cervantes Yances, Kevin Eduardo Cuadrado Díaz, José Rafael Herrera Cedeño y un adolescente de 17 años.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que estas personas habrían solicitado un servicio de transporte en una plataforma digital y en el trayecto intimidaron al conductor y le exigieron trasladarse al asiento trasero donde lo hirieron en una de sus piernas y lo llevaron a un inmueble en el barrio El Remanso.

En la vivienda presuntamente lo golpearon y amedrentaron para que realizara transferencias desde sus plataformas digitales bancarias. Asimismo, grabaron videos en los que amenazaban a la víctima con un arma cortopunzante que posteriormente fueron enviados a la familia para exigirle una suma de dinero por su liberación.

El automotor de la víctima fue localizado por uniformados de la Policía Nacional mediante GPS permitiendo rescatar al conductor que se encontraba atado de pies y manos en un baño de la casa. Además fueron detenidos y aprehendidos en flagrancia los cinco procesados e incautada, un arma de fuego, tres celulares y el vehículo hurtado.

Por estos hechos una fiscal Gaula de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales le imputó a los cuatro adultos los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, las dos conductas agravadas.

Por su parte, una fiscal del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá, le imputó al menor de edad los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, las dos conductas agravadas, además de tortura y lesiones personales.

Los procesados no aceptaron cargos y por disposición judicial los cuatro adultos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario y el menor de edad con medida de internamiento preventivo en centro especializado.