Condenan a 37 años de cárcel a secuestrador y asesino de conductor de plataforma en Medellín

–Un juez de conocimiento condenó a 37 años y 5 meses de prisión a Camilo Múnera Osorio por su responsabilidad en el crimen de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín (Antioquia).

En ese sentido, al término de las audiencias de juicio oral, fue declarado responsable del delito de homicidio agravado.

A 37 años y 5 meses de prisión fue condenado Camilo Múnera Osorio por su responsabilidad en el asesinato de un conductor de una plataforma digital de transporte, en hechos ocurridos el 14 de agosto de 2023. El hoy condenado, junto con otras dos personas, solicitó un servicio… pic.twitter.com/RmJQVrdgvv — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 5, 2026

Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron la noche del 14 de agosto de 2023, cuando Camilo Múnera Osorio y otros dos hombres solicitaron un servicio de transporte mediante una plataforma digital, para trasladarse del barrio Laureles al corregimiento San Cristóbal en Medellín.

Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, evidenciaron que, cerca del destino, la víctima fue obligada a trasladarse al asiento trasero del vehículo, donde fue amarrada de pies y manos y agredida en repetidas ocasiones.

Posteriormente, en una zona despoblada del sector Las Hamacas, fue obligada a descender del automotor y atacada hasta causarle la muerte. Los agresores arrojaron el cuerpo a una quebrada y huyeron del lugar con el carro y las pertenencias del conductor.

Por estos hechos, Múnera Osorio había sido sentenciado previamente, mediante preacuerdo, a 7 años y 5 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado.

Esta decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.