Incertidumbre en el proceso contra ‘Lucho’ Herrera: Recurso de la defensa frena indagatoria por desaparición forzada

La diligencia judicial contra el excampeón de la Vuelta a España y su hermano, Rafael Herrera, permanece en vilo tras una nueva maniobra jurídica. La Fiscalía los investiga por su presunta relación con las Autodefensas en el Sumapaz.

Un proceso judicial en pausa

La esperada diligencia de indagatoria contra el legendario ciclista Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera y su hermano, Rafael Herrera Herrera, ha entrado nuevamente en una fase de incertidumbre. Aunque la cita estaba programada para el próximo viernes 10 de abril, la defensa de los procesados interpuso una queja contra la fiscal del caso, cuestionando la apertura de la instrucción.

Este recurso legal debe ser resuelto por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Hasta que no se emita un fallo sobre esta queja, la vinculación formal de los hermanos Herrera al proceso penal podría sufrir un nuevo retraso, sumándose al aplazamiento ya ocurrido el pasado mes de febrero por razones similares.

Los hechos: ¿De qué se le acusa al ‘Jardinerito’ de Fusagasugá?

La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, rastrea hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002 en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca).

Según el expediente de la Fiscalía, existen elementos materiales probatorios que sugieren que los hermanos Herrera habrían contactado a las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare. El objetivo de este contacto habría sido la desaparición forzada de cuatro campesinos que habitaban predios colindantes con las propiedades de la familia Herrera.

Puntos clave del caso:

Contexto: Los hechos ocurrieron en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003.

Las víctimas: Cuatro personas fueron llevadas contra su voluntad; dos de ellas fueron halladas sin vida en 2008 en Silvania, Cundinamarca.

Identificación tardía: Los restos biológicos de estas dos víctimas solo fueron plenamente identificados y entregados a sus familias en diciembre de 2025 por el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda (GRUBE).

Cargos adicionales y situación jurídica

El proceso no solo se centra en el presunto nexo con paramilitares para la desaparición forzada. La Fiscalía General de la Nación reveló un agravante en contra del hermano del deportista:

“Adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad, hecho que fue conocido en el marco de la presente investigación”.

Actualmente, las autoridades mantienen la búsqueda activa de los otros dos cuerpos que aún permanecen desaparecidos, mientras el país espera que se resuelvan los recursos de la defensa para que el ídolo del ciclismo colombiano responda ante la justicia por estos graves señalamientos.