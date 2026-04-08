Bogotá avanza hacia una ciudad que dice no a la discriminación racial

Foto: Secretaría de Gobierno – Camilo Triana

El conversatorio ‘Hacia una Bogotá sin racismo: voces y reflexiones’ dejó valiosas lecciones y enseñanzas orientadas a una transformación cultural e institucional que conlleve a superar el racismo estructural en Bogotá y el país. Este contó con la intervención de dos destacados personajes de la vida académica y científica del país: la bióloga y química Mábel Gisela Torres, mujer del pueblo afrocolombiano y primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia; y Alejandro Chindoy, profesional y doctor en filosofía e integrante del pueblo Kamentsá.

En esta actividad, realizada en el marco de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, estos expertos dieron a conocer sus análisis sobre diversos aspectos que rodean el fenómeno del racismo y la discriminación racial y el papel que desempeñan las cosmovisiones de los grupos étnicos, así como el papel que debería cumplir el sector público para promover la igualdad y la inclusión y adoptar posibles medidas sancionatorias.

“Es importante llegar a acuerdos contra el racismo”

En esta jornada, los ponentes hicieron un llamado a superar las diferentes situaciones de racismo estructural que viven los pueblos étnicos en Bogotá y Colombia.

“Necesitamos llegar a acuerdos y consensos en una sociedad que debe ser más amplia de pensamiento y generar espacios de concertación”, afirmó la doctora Mábel Torres.

Alejandro Chindoy señaló que persiste una amplia deuda social, que se manifiesta en el acceso a bienes y servicios de parte de los grupos étnicos:

“Vemos que hay una situación similar a hace 30 o 40 años; la pregunta es ¿por qué seguimos siendo racistas?”, señaló.

Como un punto de partida, la exministra hizo un llamado a que exista una empatía y un reconocimiento del ser. En este caso, aludió el ejemplo de San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América:

“Desde el lenguaje de esclavización se ha hecho mucho daño; un modelo es Palenque, que no se reconoce por su historia de libertad sino desde lo folclórico”.

“Debemos conocer la historia de los pueblos”

El conocimiento profundo de la historia de las comunidades Negra, Afrocolombiana, Raizal, Palenquera y de los pueblos Indígenas y Gitano, y la exposición continua de sus temáticas son aspectos de los que adolece la sociedad colombiana. Esto incide en la frecuente manifestación de comportamientos racistas.

“El simbolismo queda arraigado en la cultura. Este país necesita conocer la historia de la gente afro e indígena; es un cambio necesario, pero hoy en día no tenemos la cátedra de Historia en nuestras aulas. Debería haber más interacción y exposición de los temas étnicos”, aseguró Torres, quien, en su experiencia profesional, exhibe un paso por la academia como docente universitaria e investigadora.

Según Chindoy, uno de los caminos que tienen, en este sentido, los pueblos étnicos es incomodar a las estructuras básicas de la sociedad.

“En general, Colombia sigue siendo racista. Tal vez requerimos 200 años para dar vuelta a la página de lo que estamos viviendo”.

El rol de servidoras, servidores y entidades públicas

En sus ponencias resaltaron el papel que pueden desempeñar el sector público, las y los servidores y las instancias legales que cuentan con la facultad de recibir denuncias por discriminación racial.

“Uno aplaude las medidas tomadas contra la racialización. En este caso, se debe apostar por una agenda pública de denuncia social, seguimiento a casos y acompañamiento; que haya información para que las víctimas estén convencidas de que sus casos tendrán seguimiento”, expresó Chindoy.

En lo relacionado con el papel de entidades y servidores públicos, hicieron un llamado a lestos para ser más empáticos, inclusivos y tener en cuenta el enfoque diferencial étnico en las labores que realizan a favor de estas comunidades.