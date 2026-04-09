Gobierno implementa medidas para mitigar impacto inflacionario en los alimentos, especialmente la carne

–El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que avanza, de manera articulada con otras carteras

ministeriales, en el cumplimiento de las directrices del presidente Gustavo Petro Urrego, orientadas a mitigar el impacto inflacionario en los alimentos, especialmente en la carne.

En este contexto, señaló que junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se están estructurando medidas como la restricción a las exportaciones de carne y de ganado en pie, así como otras acciones sobre los factores que inciden en la inflación, con el propósito de proteger el hato ganadero y garantizar la seguridad alimentaria del país, en coherencia con lo instruido por el primer mandatario.

En efecto, como parte de las estrategias para garantizar el abastecimiento del mercado interno y la sostenibilidad del hato ganadero, ha contemplado la limitación de la exportación de ganado en pie de machos de 1 a 2 años.

Esta decisión responde, asimismo, a la evidencia técnica que muestra un incremento en la tasa de extracción de 10.8% de este grupo etario con respecto al inventario animal de la misma categoría, lo cual genera una presión sobre el precio de ganado de estas edades en subastas, que ha tenido un aumento del 18,2% durante el periodo 2024-2025.

Algo similar se presenta con el sacrificio de hembras menores de 5 años que ha venido aumentando significativamente lo que igualmente afecta la reposición del hato ganadero.

Cabe destacar que esta medida busca garantizar la sostenibilidad productiva del sector, asegurando la disponibilidad de animales para sacrificio en el mediano plazo y evitando presiones inflacionarias sobre el precio de la carne en el mercado interno.

Su implementación se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Comercio.

Acorde con los anuncios realizados por el presidente de la República Gustavo Petro, durante su alocución, para reducir los impactos inflacionarios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, enfatizó en las tres medidas claves relacionadas con el subsidio a los fertilizantes, las restricciones a la salida de urea o sus derivados así como el crédito con tasas compensadas para el sector agropecuario y la atención en las zonas de emergencia, con alivios financieros y créditos a tasas mínimas para fomentar y proteger la producción agraria.

Sobre el subsidio a los fertilizantes, el Ministerio viene aplicando este auxilio mediante un Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios (FAIA) que asciende a 32 mil millones de pesos y que favorecen a los cultivos de ciclo corto.

Frente a la actual situación en Oriente Medio, anotó que para mitigar el impacto de esta contingencia, se adelanta un programa, que se financia a través del ministerio de Hacienda con un valor de 110.000 millones de pesos dirigido a 23 cadenas que tienen mayor peso en la canasta alimentaria como son papa, arroz, maíz, leche, carne, plátano, tomate, naranja, fruta, cebolla, frijol, café, yuca y mora pues se prevén importantes incrementos en la urea y otros fertilizantes, lo cual incrementará los costos de producción.

En relación con las restricciones a la salida de urea o sus derivados dijo que se realizarán inventarios nacionales antes de tomar cualquier medida.

De esta manera el Gobierno ratifica el compromiso con la seguridad alimentaria del país y el apoyo permanente y proactivo a todas las cadenas agrícolas y pecuarias que recibirán el impacto de las condiciones internacionales por todos conocidas.