¿Busca trabajo en Bogotá? Postúlese a 220 vacantes este jueves 9 y viernes 10 de abril

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 220 vacantes para preventista tienda a tienda con moto, promotor o promotora mercaderista, agente de control en seguridad, guarda de seguridad, agente bilingüe y conductor con licencia C1 con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este jueves 9 y viernes 10 de abril de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega con dos convocatorias, una virtual y otra presencial en el Centro Internacional. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Convocatoria virtual con 20 vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Accede a 20 vacantes para preventista tienda a tienda con moto, promotor o promotora mercaderista, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GI GROUP STAFFING S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Convocatoria virtual para bachilleres, técnicos o tecnólogos.

Experiencia desde 6 meses en áreas comerciales.

Funciones:

Visitar puntos de venta y tomar pedidos.

Ejecutar exhibiciones y material POP.

Negociar espacios y potenciar ventas.

Postúlate de forma virtual este jueves 9 de abril de 2026 a las 3:00 p. m.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Para asistir a la entrevista virtual, conéctate a través de la plataforma Microsoft Teams, haciendo clic aquí.

Convocatoria presencial con 200 vacantes de ‘Talento Capital’ en el Centro Internacional de Bogotá

Accede a 100 vacantes para agente de control en seguridad, guarda de seguridad, agente bilingüe y conductor con licencia C1, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada SECURITAS S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Convocatoria laboral para personas con estudios desde bachillerato.

Agentes de control aeroportuario sin experiencia previa.

Guardas de seguridad con experiencia mínimo 6 meses más curso vigente.

Agentes bilingües con inglés conversacional.

Conductoras o conductores con licencia C1 y con experiencia mínimo 6 meses.

Si eres hombre debes tener libreta militar.

Postúlate este viernes 10 de abril de 2026 de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en la carrera 13 #27-00, Local 177.

? Lleva tu hoja de vida actualizada y documento de identidad.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.