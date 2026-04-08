Cortes de luz este jueves 9 de abril de 2026 en Bogotá y Mosquera

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 9 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 94 a carrera 96 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 Sur a calle 44 Sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Santa Lucía. De la carrera 22 a carrera 24 entre calle 43 Sur a calle 45 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Campín Occidental. De la carrera 34 a carrera 37 entre calle 56 a calle 58 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Ortezal. De la carrera 42 a carrera 44 entre calle 21 a calle 23 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Tibabita. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 188 a calle 192 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Mosquera, Cundinamarca

Parque Industrial Agrosavia. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Vereda San José. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.