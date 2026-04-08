Cayó alias ‘Mison’, cabecilla de la peligrosa banda ‘Los Maracuchos’ en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Fredy Gómez.

Bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá logró con articulación de autoridades de Ecuador, la captura de Luis Rolando Osorio Arévalo, conocido con el alias de ‘Mison’ o ‘El Viejo’ y líder de la estructura criminal ‘Los Maracuchos’.

De acuerdo con la investigación de la Policía de Bogotá, alias ‘Mison’ como cabecilla de ‘Los Maracuchos’ forjó una alianza con el ‘Tren de Aragua’ y permitió el ingreso de esta otra estructura delincuencial internacional a Bogotá , facilitando su expansión criminal en sectores de Santa Fe, Kennedy y Los Mártires desde 2018.

Alias ‘Mison’ o ‘El Viejo’ tiene una una trayectoria criminal de 10 años llena de excentricidades: coleccionaba motos, caballos y hasta joyas de oro para su mascota. Luego de años de búsqueda, cayó en territorio ecuatoriano y con apoyo de la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia de Ecuador y Migración Colombia, se logró su retorno al país y ya fue enviado a prisión por un Juez de la República.

Luis Rolando Osorio Arévalo deberá responder pos múltiples crímenes como homicidios, extorsión, tráfico de drogas y otros.