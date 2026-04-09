Corte Constitucional tumbó definitivamente la emergencia económica de Petro

–La Corte Constitucional tumbó definitivamente la emergencia económica decretada en diciembre pasado por el presidente Gustavo Petro para recaudar cerca de $11 billones mediante una escalada de impuestos. El alto tribunal declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025 mediante el cual el jefe del Estado adoptó la medida y cuya aplicación suspendió el 29 de enero cuando ocho magistrados respaldaron la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo.

La emergencia contemplaba un incremento del IVA de 5% a 19% para licores, vinos, aperitivos y similares, así como un incremento en el impuesto al consumo sobre estos productos, con un componente específico de $750 por grado de alcohol y otro de 30% ad valorem sobre el precio de venta al público.

Igualmente aplicaba un impuesto al patrimonio para personas naturales, de manera progresiva de entre 0,5% y 5% para quienes, con corte al 1 de enero de 2026, tuvieran un patrimonio líquido igual o superior a $2.094 millones.

En rueda de prensa, el magistrado Carlos Camargo señaló que la Corte encontró que siete de los ocho hechos invocados no acreditaron el carácter sobreviniente, extraordinario e imprevisible que exige la Constitución para habilitar el ejercicio de facultades excepcionales. «Por el contrario, subrayó, a juicio de la Corte, la mayoría de las circunstancias alegadas corresponden a situaciones estructurales, persistentes y previsibles que deben ser atendidas a través de los mecanismos ordinarios de política pública, fiscal y presupuestal».

Camargo destacó que el decreto 1390 de 2025 de la emergencia económica «vulneró los principios democráticos y de separación de poderes en la medida en que el Gobierno nacional se apropió de competencias de otras ramas del poder público sin cumplir con los requisitos constitucionales que habilitan un estado de excepción”.

#JusticiaClara | Declaración de la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre el Expediente RE-387 / Decreto 1390 de 2025. pic.twitter.com/g0xpgkfdGU — Corte Constitucional (@CConstitucional) April 9, 2026

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión, señalando en su cuenta en X que el hecho extraordinario era, en diciembre del 2025, el encarecimiento de la deuda que tendría que pagar el pueblo colombiano a los dueños del sistema financiero.

«Pero ya no es extraordinario, al no aprobar la emergencia económica en enero, la corte constitución, dado que las comisiones del senado dirigidas por el senador Efraín Cepeda y su banda, hundieron los proyectos de ley de financiamiento del Estado, no se aprobó y se suspendió el decreto, lo sobreviviente ya se está produce ahora», subrayó.

Señaló además que «el encarecimiento de la deuda frena la idea de construir un estado social de derecho en Colombia y nos quiere es hundir en la desigualdad y la violencia como hizo el gobierno de Duque».

Finalmente precisó: «Este gobierno se para en la raya y no permitirá que ni un solo pobre, trabajador o trabajadora del campo o la ciudad ningún joven con ganas de estudiar, pague la crisis que provocan los dueños del sector financiero y sus amigos políticos en las instituciones del estado buscando más ganancias particulares».

Gustavo Bolívar, el petrista número 1, también se pronunció sobre la decisión de la Corte, advirtiendo que «ya son dos leyes de financiamiento, media reforma tributaria, tres emergencias económicas hundidas».

Y puntualizó: «Toda una estrategia de bloqueo que luego con total cinismo cobran a los ingenuos diciendo: “Petro va a dejar un déficit alto”.

Agregó que «los incautos saldrán a apoyarlos cuando ninguna de estas medidas del gobierno afectaba el bolsillo de ningún pobre. Grababa Yates y vehículos de lujo con el 19% del IVA, imponía el IVA a bebidas alcohólicas y vapeadores.

Un artículo de la Reforma Tributaria de 2022 cobraba regalías al sector de hidrocarburos, que no las paga hoy. Otra gravaba juegos y apuestas. Casi todas cobraban impuestos a los ultraricos y así… No dejaron gobernar a Petro. No sé cómo este país no está hundido», concluyó.