Goce los shows inmersivos en el Planetario de Bogotá: conozca la agenda de abril

Foto: Idartes

El Planetario de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita a disfrutar de dos shows inmersivos ‘Un viaje a la Luna’, del 9 al 30 de abril y el show Inmersivo ‘Catástrofes Cósmicas’, en su única fecha de presentación, el 10 de abril 2026. ¡Entrada con boletería!

Este mes, en el Planetario de Bogotá, lo invitamos a embarcarse en un viaje con el Show Inmersivo Científico ‘Un Viaje a la Luna’ para descubrir uno los momentos más icónicos de la exploración espacial. Experimente el alunizaje de las misiones Apolo, explore la superficie lunar y sumérjase en la atmósfera de este evento histórico con la música de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

La exploración del espacio ha sido una de las mayores hazañas de la humanidad. Desde los primeros intentos por alcanzar el cielo hasta la llegada a la Luna y las misiones que hoy nos llevan más allá del Sistema Solar, la carrera espacial ha transformado nuestra comprensión del universo y nuestra propia existencia.

Fechas: 9, 16, 23 y 30 de abril

Horario: 5:00 p. m.

Valor: $36.000 + servicio de Tuboleta

Inmersivo Catástrofes Cósmicas

Una experiencia audiovisual brutal al ritmo de los clásicos del metal y el rock, que revela cómo el caos y la destrucción han sido, paradójicamente, motores esenciales de la creación.

El universo no se ha construido en la calma. Su historia está marcada por eventos violentos que, lejos de ser excepciones, han sido fundamentales para dar forma a todo lo que existe. Desde el mismo instante del Big Bang, el cosmos ha evolucionado a través de catástrofes: explosiones estelares, colisiones galácticas, impactos planetarios y transformaciones irreversibles.