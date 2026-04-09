Servicio TransMiZonal de TransMilernio B927 Lomitas – Estación Calle 187 cambió su horario de operación

Foto: TransMilenio.

¡Revisa esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tus recorridos! De acuerdo con TransMilenio, el componente TransMiZonal implementa un plan piloto en los horarios de operación de la ruta B927. Este cambio operativo inició este 6 de abril.

Detalles del nuevo horario de operación

El principal cambio radica en la unificación del horario de servicio de lunes a viernes y el ajuste en la jornada de los sábados. A continuación, te presentamos cómo funciona el servicio bajo este plan piloto:

Lunes a viernes: De 4:00 a. m. a 9:00 p. m.

Sábados: De 4:30 a. m. a 8:30 p. m.

En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras más información:

La recomendación es mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave, seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp y planear el viaje a través de la aplicación TransMiApp.

Recuerda con la tarjeta TuLlave personalizada tienes: