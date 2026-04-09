Esta es la agenda cultural de Bogotá con talleres, teatro y encuentros durante abril
Foto: Secretaría Distrital de Gobierno
a. Entre La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires la cultura no se detiene: se transforma en encuentros, aprendizajes y experiencias que conectan con el territorio. Te presentamos la agenda cultural con talleres, teatro y encuentros durante abril de 2026. ¡Asiste gratis!
Una agenda para recorrer el centro desde lo cultural
Las alcaldías locales del centro te ofrecen actividad que tienen algo en común: más que un evento, es una oportunidad para encontrarse, reconocerse y habitar la ciudad desde lo colectivo.
La Candelaria:
8 y 09 de abril
- Laboratorio para artistas emergentes: producción musical, DJ, VJ y derechos de autor
- Hora: 5:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Cl. 11 #5-60, Centro Cultural Gabriel García Márquez (Aula María Mercedes Carranza)
¿De qué se trata? Encuentros formativos sobre industria musical, circulación artística y sostenibilidad de proyectos.
10 de abril
- Taller 5 – Dualidad
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Calle 10 #6-26
¿De qué se trata? Taller sobre saberes ancestrales Yanakuna con procesos museológicos y pedagógicos.
12 de abril
- Festival Intercultural Estilos de Fuego
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Parque La Concordia (Calle 12C #1-40)
¿De qué se trata? Encuentro que integra hip hop y vogue, resaltando la diversidad cultural y el talento artístico.
También puedes conocer: Conoce el sendero Las Moyas en Bogotá: donde se respira entre montaña, historia y bienestar
14 de abril
- Nacer Taller de cerámica (Moldes de yeso)
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. – 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Cra. 5 #12C-73, Espacio Odeón
15 y 16 de abril
- Laboratorio para artistas emergentes
- Hora: 5:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Cl. 11 #5-60, Centro Cultural Gabriel García Márquez
Santa Fe:
9 de abril
- Obra de teatro: Cuerpos Desahuciados por el Olvido Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Cl. 19 #4-71, Teatro Casa Tea
¿De qué se trata? Obra en conmemoración del Día Nacional de la Memoria, seguida de conversatorio sobre arte, memoria y diversidad.
11 de abril
- Obra de teatro: Cuerpos Desahuciados por el Olvido
- Hora: 7:00 p.m. Lugar: Teatro Casa Tea. Calle 19 #4-71
Los Mártires:
18 de abril
- Evento Mártires al Parque
- Hora: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Carrera 29 No. 9-85 parque el Ricaurte
¿De qué se trata? Espacio de encuentro intercultural, participación y creación colectiva que visibiliza e impulsa emprendimientos locales y fomenta la economía solidaria, integrando a la comunidad en torno al arte, la memoria y la transformación social.
29 de abril
- Actividad cultural Interespecie: DogyBody
- Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a. m.
- Lugar: Castillo de las Artes
¿De qué se trata? Ciudadanos habitantes y exhabitantes de calle y sus compañeros caninos desarrollarán una sesión de activación en el gimnasio canino/humano, enfocada en el movimiento conjunto entre el canino y su compañero.
Link de inscripción actividades: https://forms.gle/so4UiPfwnwTtfqkh8
Más Cultura Local desde los barrios