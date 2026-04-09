Esta es la agenda cultural de Bogotá con talleres, teatro y encuentros durante abril

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno

a. Entre La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires la cultura no se detiene: se transforma en encuentros, aprendizajes y experiencias que conectan con el territorio. Te presentamos la agenda cultural con talleres, teatro y encuentros durante abril de 2026. ¡Asiste gratis!

Una agenda para recorrer el centro desde lo cultural

Las alcaldías locales del centro te ofrecen actividad que tienen algo en común: más que un evento, es una oportunidad para encontrarse, reconocerse y habitar la ciudad desde lo colectivo.

La Candelaria:

8 y 09 de abril

Laboratorio para artistas emergentes: producción musical, DJ, VJ y derechos de autor

Hora: 5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Lugar: Cl. 11 #5-60, Centro Cultural Gabriel García Márquez (Aula María Mercedes Carranza)

¿De qué se trata? Encuentros formativos sobre industria musical, circulación artística y sostenibilidad de proyectos.

10 de abril

Taller 5 – Dualidad

Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Calle 10 #6-26

¿De qué se trata? Taller sobre saberes ancestrales Yanakuna con procesos museológicos y pedagógicos.

12 de abril

Festival Intercultural Estilos de Fuego

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Parque La Concordia (Calle 12C #1-40)

¿De qué se trata? Encuentro que integra hip hop y vogue, resaltando la diversidad cultural y el talento artístico.

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14 de abril

Nacer Taller de cerámica (Moldes de yeso)

Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. – 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Cra. 5 #12C-73, Espacio Odeón

15 y 16 de abril

Laboratorio para artistas emergentes

Hora: 5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Lugar: Cl. 11 #5-60, Centro Cultural Gabriel García Márquez

Santa Fe:

9 de abril

Obra de teatro: Cuerpos Desahuciados por el Olvido Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Cl. 19 #4-71, Teatro Casa Tea

¿De qué se trata? Obra en conmemoración del Día Nacional de la Memoria, seguida de conversatorio sobre arte, memoria y diversidad.

11 de abril

Obra de teatro: Cuerpos Desahuciados por el Olvido

Hora: 7:00 p.m. Lugar: Teatro Casa Tea. Calle 19 #4-71

Los Mártires:

18 de abril

Evento Mártires al Parque

Hora: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Carrera 29 No. 9-85 parque el Ricaurte

¿De qué se trata? Espacio de encuentro intercultural, participación y creación colectiva que visibiliza e impulsa emprendimientos locales y fomenta la economía solidaria, integrando a la comunidad en torno al arte, la memoria y la transformación social.

29 de abril

Actividad cultural Interespecie: DogyBody

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a. m.

Lugar: Castillo de las Artes

¿De qué se trata? Ciudadanos habitantes y exhabitantes de calle y sus compañeros caninos desarrollarán una sesión de activación en el gimnasio canino/humano, enfocada en el movimiento conjunto entre el canino y su compañero.

Link de inscripción actividades: https://forms.gle/so4UiPfwnwTtfqkh8

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