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    Esta es la agenda cultural de Bogotá con talleres, teatro y encuentros durante abril

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un artista de la ciudad de BogotáFoto: Secretaría Distrital de Gobierno

    a. Entre La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires la cultura no se detiene: se transforma en encuentros, aprendizajes y experiencias que conectan con el territorio. Te presentamos la agenda cultural con talleres, teatro y encuentros durante abril de 2026. ¡Asiste gratis!

    Una agenda para recorrer el centro desde lo cultural

    Las alcaldías locales del centro te ofrecen actividad que tienen algo en común: más que un evento, es una oportunidad para encontrarse, reconocerse y habitar la ciudad desde lo colectivo.

    La Candelaria:

    8 y 09 de abril 

    • Laboratorio para artistas emergentes: producción musical, DJ, VJ y derechos de autor
    • Hora: 5:00 p.m. a 7:30 p.m.
    • Lugar: Cl. 11 #5-60, Centro Cultural Gabriel García Márquez (Aula María Mercedes Carranza)

    ¿De qué se trata? Encuentros formativos sobre industria musical, circulación artística y sostenibilidad de proyectos.

    10 de abril 

    • Taller 5 – Dualidad
    • Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
    • Lugar: Calle 10 #6-26

    ¿De qué se trata? Taller sobre saberes ancestrales Yanakuna con procesos museológicos y pedagógicos.

    12 de abril 

    • Festival Intercultural Estilos de Fuego
    • Hora: 11:00 a.m.
    • Lugar: Parque La Concordia (Calle 12C #1-40)

    ¿De qué se trata? Encuentro que integra hip hop y vogue, resaltando la diversidad cultural y el talento artístico.

    También puedes conocer: Conoce el sendero Las Moyas en Bogotá: donde se respira entre montaña, historia y bienestar

    14 de abril 

    • Nacer Taller de cerámica (Moldes de yeso)
    • Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. – 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
    • Lugar: Cra. 5 #12C-73, Espacio Odeón

    15 y 16 de abril 

    • Laboratorio para artistas emergentes
    • Hora: 5:00 p.m. a 7:30 p.m.
    • Lugar: Cl. 11 #5-60, Centro Cultural Gabriel García Márquez

    Santa Fe:

    9 de abril 

    • Obra de teatro: Cuerpos Desahuciados por el Olvido Hora: 7:00 p.m.
    • Lugar: Cl. 19 #4-71, Teatro Casa Tea

    ¿De qué se trata? Obra en conmemoración del Día Nacional de la Memoria, seguida de conversatorio sobre arte, memoria y diversidad.

    11 de abril 

    • Obra de teatro: Cuerpos Desahuciados por el Olvido
    • Hora: 7:00 p.m. Lugar: Teatro Casa Tea. Calle 19 #4-71

    Los Mártires:

    18 de abril

    • Evento Mártires al Parque
    • Hora: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.
    • Lugar: Carrera 29 No. 9-85 parque el Ricaurte

    ¿De qué se trata? Espacio de encuentro intercultural, participación y creación colectiva que visibiliza e impulsa emprendimientos locales y fomenta la economía solidaria, integrando a la comunidad en torno al arte, la memoria y la transformación social.

    29 de abril

    • Actividad cultural Interespecie: DogyBody
    • Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a. m.
    • Lugar: Castillo de las Artes

    ¿De qué se trata? Ciudadanos habitantes y exhabitantes de calle y sus compañeros caninos desarrollarán una sesión de activación en el gimnasio canino/humano, enfocada en el movimiento conjunto entre el canino y su compañero.

    Link de inscripción actividades: https://forms.gle/so4UiPfwnwTtfqkh8 

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