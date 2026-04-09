Fedegan rechaza congelamiento de exportaciones de carne: “Lo que sí hay que hacer es evitar la especulación en el precio”

–(Imagen Fedegan). Frente al anuncio presidencial de congelar las exportaciones de carne en Colombia y, a su vez, de bovinos vivos, el presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, afirmó que la declaración es inconveniente debido a que el alza en el precio de la carne de res se debe al mayor consumo interno.

“Los precios de la canasta básica de alimentos han subido por una razón elemental: porque los colombianos se dotaron de mayor ingreso y, por tanto, de mayor capacidad para aumentar la compra de un insumo básico como es la carne de res”, dijo a medios de comunicación.

Y agregó: “Resulta que un colombiano o una persona tenía antes un salario mínimo más o menos ajustado en función de las variables de la inflación. De pronto ese salario subió 4 o 5 veces como sucedió con el mínimo legal vigente de 2026 y dicha persona obtiene mayor ingreso para el bolsillo”.

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) indicó que “en ese sentido es evidente que un colombiano quiere comprar más bienes de consumo y alimentos básicos, incluida la carne”.

Lafaurie Rivera aclaró una a una «las imprecisiones» del presidente de la República durante su más reciente alocución presidencial:

1- El mayor consumo se demuestra con las cifras de sacrificio. En el año 2025 el sacrificio de bovinos se incrementó en cerca del 6,3 por ciento (pasó de 3’278.823 animales a 3’485.571 bovinos y bufalinos) y dicha actividad en el primer bimestre de 2026 se mantiene en niveles similares a los de 2025.

2- A febrero de este año, según el DANE, además de la carne de res también ha subido el precio del pollo (2,44 %), del queso (3,66 %) y el de la leche (3,71 %).

3- Las exportaciones de carne, 30.456 toneladas el año pasado, equivalen a menos del 4 % de la producción nacional (que en 2025 fue de 811.846 toneladas de carne en canal) y las de bovinos en pie, que llegaron a 227.429 novillos, igualmente a menos del 1 % del total del inventario colombiano (que a finales del año pasado totalizó 29’702.709 animales de acuerdo con el ICA).

4- Estos niveles tan bajos de exportación de carne y de bovinos en pie, no generan distorsión alguna sobre el precio interno. De acuerdo con Lafaurie Rivera, lo que se vende al exterior son los cortes finos porque son bien pagados en los mercados internacionales. El resto de la res es comercializado en Colombia.

5- En Colombia NO se exportan grandes cantidades de hembras. El año pasado fueron vendidas 6217 vacas a Venezuela en los meses de septiembre, noviembre y diciembre por un valor total de USD 4,2 millones. Esas exportaciones se llevaron a cabo a partir de la zona binacional creada por el Gobierno Petro para ayudar al vecino país a recuperar el hato bovino, que cayó a la mitad por malas decisiones en materia de fijación de precios.

“Sin embargo, fui el primero que protestó ante la gerente del ICA y la ministra de Agricultura. Exportar nuestras hembras es una absoluta equivocación”, afirmó el alto ejecutivo.

6- La tasa de cambio que se ha mantenido estable y a la baja castiga las exportaciones del sector ganadero. Tuvimos el peor febrero y el peor bimestre de exportaciones en muchos años.

En el primer bimestre de 2026 el sector exportó USD 44 millones (USD 36,7 millones en carne, vísceras y animales vivos y USD 7,3 millones en lácteos). En los dos primeros meses de 2025 se registraron exportaciones por USD 93,8 millones (USD 84,2 millones en carne, vísceras y animales vivos y USD 9,6 millones en lácteos). Es decir, un decrecimiento del 53 por ciento.

7- En Argentina durante 2021 la inflación estaba disparada. El gobierno de la época prohibió la exportación de carne y ese mismo año el precio de esta proteína terminó con un alza superior al 80 %. Perdieron 1084 millones de dólares por esa decisión. La medida fracasó a pesar de que ya otros presidentes de izquierda habían anunciado decisiones similares como Néstor Kirchner en 2006 y luego su esposa Cristina Kirchner.

8- Lo que sí hay que hacer es evitar la especulación en el precio de la carne. Aquí se requiere un llamado a los comercializadores para que no estén subiendo el precio de manera desproporcionada afectando a las clases populares. “Los anuncios que permanentemente hace el presidente Petro son aprovechados por los comercializadores informales para incrementar el valor de la proteína y hacerla inalcanzable en los hogares con menos recursos”, concluyó el dirigente gremial.