Gobierno Nacional suspende negociaciones con bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá por parranda vallenata de los cabecillas en la cárcel de Itaguí

–La Delegación del Gobierno Nacional notificó este jueves la suspensión de las negociaciones de paz con los cabecillas de las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, tras rechazar la celebración realizada en la cárcel de Itaguí, donde precisamente se venían adelantando las conversaciones, con trago y comilona y una parranda vallenata con el cantante Nelson Velásquez.

«Los hechos denunciados en la cárcel de Itagüí no hacen parte de las garantías del proceso de Paz Urbana. Se rechazan de manera contundente y se suspende interlocución con voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto, EAOCAI, hasta esclarecer responsabilidades», precisó la delegación gubernamental en un comunicado.

«El Gobierno respalda medidas del INPEC», complementó.

Igualmente señaló que el Espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ) tiene como propósito la construcción de Paz Urbana: el desescalamiento de violencias, la territorialización de la Paz y el tránsito de los integrantes de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto – EAOCAI al Estado Social de Derecho y puntualiza:

«Dicho esto, ponemos de manifiesto:

1. Los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en La Cárcel de Itagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por el Instituto Nacional Penitenciario – INPEC, no hacen parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ.

2. Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos.

3. Respaldamos las medidas adoptadas por la Alta Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

Previamente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC- publicó un comunicado en el cual informó «que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto».

Y luego detalló que «teniendo en cuenta esto, desde la Dirección General del INPEC se dispuso de manera inmediata realizar las siguientes acciones:

– La presencia en el Establecimiento del Director Regional, quien se puso al frente la situación para verificar los hechos.

-Se ordena el cambio inmediato del director Encargado del Establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia.

– Se apertura una investigación disciplinaria a 07 funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita.

– Se ordenó la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad del Establecimiento.

Finalmente subraya que «estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente, ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso».

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, destacó en su cuenta en X el comunicado del INPEC, tras señalar que «lo sucedido en la penitenciaria de Itagüí, con la presencia de un conocido cantante vallenato, no fue autorizado en ningún momento por el gobierno nacional, el ministerio, ni el INPEC».

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó así a estos hechos:

Queman fusibles, mientras los verdaderos responsables, comenzando por Petro, sigue en sus cargos rendidos ante los criminales. https://t.co/xP6W2SAIRd — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 9, 2026

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró en la misma red social:

«Las fiestas de criminales condenados, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, se asemejan a las que hacía Pablo Escobar en La Catedral. La diferencia es que en esa época Escobar fue perseguido con toda la fuerza de la ley. Hoy, con Petro, los narcos son gestores de paz».

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón rechaza fiestas de criminales en cárcel de Itagüí. “Las fiestas de criminales condenados, en la cárcel de máxima seguridad de Itagui, se asemejan a las que hacia Pablo Escobar en la Catedral” https://t.co/KbBJhJdAXs pic.twitter.com/CFsj0NyUb2 — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) April 9, 2026

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, fue la primera en denunciar la irregular situación registrada en la cárcel de Itaguí: