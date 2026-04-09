Pliego de cargos a tiendas D1 por presuntas fallas en pagos, entregas y publicidad promocional de su comercio electrónico

–La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, anunció este jueves que a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, formuló pliego de cargos contra la sociedad D1 por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores en el marco de la comercialización de productos y la prestación de servicios asociados a su canal de comercio electrónico.

La decisión se adoptó tras el análisis de cerca de 13.000 quejas presentadas por consumidores ante la investigada durante el segundo semestre de 2024, así corno de las actuaciones administrativas adelantadas por esta Entidad, que incluyeron requerimientos de información y la revisión de la documentación aportada en la etapa preliminar.

Como resultado de este análisis, la SIC identificó presuntas irregularidades relacionadas con:

-Fallas en los sistemas de pago electrónico, que habría generado doble cobro o impedido la correcta finalización de las transacciones.

-Entrega de productos en mal estado o vencidos, evidenciado en aproximadamente 700 quejas por posibles incumplimientos en los estándares de calidad e idoneidad.

-Incumplimientos en la entrega de pedidos, con al menos 1.200 casos reportados por entregas incompletas, tardías, no realizadas o canceladas.

-Publicidad presuntamente engañosa, al ofrecer productos con precios o descuentos que no coincidirían con los efectivamente aplicados, 10 que podría inducir a error a los consumidores.

-Omisión de información esencial en promociones, al no informar de manera completa condiciones relevantes como restricciones de la oferta o disponibilidad de unidades.

La Superintendencia precisa que la formulación de cargos no constituye una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la investigada. En el curso de la actuación administrativa se garantizará plenamente eI derecho de defensa y contradicción de la sociedad, conforme a lo establecido en la ley.

Esta actuación se enmarca en las acciones que adelanta la SIC para fortalecer la protección de los consumidores en entornos digitales y promover relaciones de consumo transparentes, seguras y ajustadas a la normativa vigente.