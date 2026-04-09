NASA y ejército EEUU se alistan para amerizaje de Artemis II

–La NASA y las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen planes de contingencia para el regreso este viernes de los astronautas de Artemis II frente a California, siendo la principal preocupación el clima y que la nave americe fuera del rango esperado, indicaron funcionarios de la agencia espacial.

La Fuerza Aérea tiene aviones militares C-17 listos, que se suman a dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas tras su amerizaje, siete aeronaves que monitorearán el regreso y la base de Pearl Harbor, explicó Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis.

«Estamos aún trabajando con los militares para garantizar que, si hay un evento fuera de lo nominal (distinto al esperado), tengamos fuerzas de rescate listas para ir al sitio del aterrizaje no nominal», manifestó Villarreal en una rueda de prensa.

Two years ago today: Millions saw a total solar eclipse across America. Two days ago: Just four people saw a total solar eclipse from Orion. Would you rather see an eclipse from space or, in the words of Artemis Astronaut Victor Glover, from this "spaceship called Earth"? pic.twitter.com/apLziv7XLY — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 8, 2026

TRADUCCIÓN: Hace dos años hoy: Millones vieron un eclipse solar total en toda América. Hace dos días: Solo cuatro personas vieron un eclipse solar total desde Orión. ¿Preferirías ver un eclipse desde el espacio o, en palabras de la astronauta de Artemis Victor Glover, desde esta «nave espacial llamada Tierra»?

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En vísperas del regreso de los cuatro tripulantes, quienes el lunes se convirtieron en los primeros en orbitar la Luna en más de 50 años, los especialistas están «observando cosas que podrían afectar los sistemas de guía, navegación, control y propulsión», expuso Rick Henfling, director de Vuelo para el Regreso de Artemis.

La NASA fijó un rango estimado de 2.000 millas náuticas (3.704 kilómetros) en el Pacífico para el amerizaje de la cápsula Orión, que prevé llegar cerca de San Diego (California), por lo que «los planes de contingencia» se enfocan en lo que pasaría si la nave cae fuera de ese parámetro, detalló.

Aun así, enfatizó que «hay condiciones favorables para un buen amerizaje”, previsto a las 20:07 (EDT) del viernes (00:07 GMT del sábado), y que el comandante de la misión, Reid Wiseman, y el piloto, Victor Glover, están capacitados para afrontar un desvío.

“You can see the surface of the Moon…we just went sci-fi.” On flight day seven, images from our @NASAArtemis II crew amazed, turning science fiction to reality. From the lunar far side to a solar eclipse from the Moon, the views are EVERYTHING. No pressure to pick a favorite. pic.twitter.com/sHGfknqwW1 — NASA (@NASA) April 8, 2026

TRADUCCIÓN: “Puedes ver la superficie de la Luna… acabamos de ir a la ciencia ficción.” En el séptimo día de vuelo, las imágenes de nuestra tripulación de @NASAArtemis II asombraron, convirtiendo la ciencia ficción en realidad. Desde el lado lejano de la luna hasta un eclipse solar desde la Luna, las vistas lo son TODO. Sin presión para elegir un favorito.

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Por ahora, la NASA revisa los paneles térmicos que protegen a la nave espacial del calor que se genera durante el regreso a la atmósfera para detectar «si hay algo de preocupación que cambie el perfil de reingreso», agregó Debbie Korth, subgerente del programa Orión.

El primer paso para el regreso es el desacople del módulo de la tripulación del resto de la nave Orión, lo que ocurre 42 minutos antes del amerizaje, mientras que el regreso a la atmósfera sucede 13 minutos antes del arribo de los astronautas al mar, describió Henfling.

En este período, la nave alcanzará una velocidad máxima de 10.657 metros por segundo, agregó.

Cuando los astronautas lleguen al océano, médicos ingresarán a la nave para revisarlos y después los llevarán a los helicópteros de la Marina en orden: primero a Christina Koch, después a Glover, luego al canadiense Jeremy Hansen y, al final, al comandante Wiseman, según detalló Villarreal. (Información DW).