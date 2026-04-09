Putin declara una tregua de dos días en su guerra en Ucrania con motivo de la Pascua

–Por decisión del presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladímir Putin, «con motivo de la próxima festividad ortodoxa de la Pascua», se declara un alto el fuego desde las 16:00 del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril (hora local) en el marco de la operación militar especial (en Ucrania), precisa un comunicado del Kremlin.

De acuerdo con la decisión del mandatario, al ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Andréi Belousov, y al jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el general de Ejército Valeri Guerásimov, se les han dado instrucciones para que durante este período detengan las acciones de combate en todas las direcciones.

«Se ordena a las tropas estar preparadas para cortar posibles provocaciones por parte del enemigo, así como cualquier acción agresiva», se precisa en el texto.

«Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación de Rusia», expresaron desde Moscú.

Rusia en varias ocasiones ha sido promotora de treguas temporales con motivo de festividades como la Pascua, la Navidad o el Día de la Victoria.

El año pasado, a pesar de que el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, aceptó el cese al fuego durante la Pascua propuesto por Putin, los militares ucranianos siguieron atacando posiciones de las tropas rusas e instalaciones civiles. En aquel periodo la parte rusa registró un total de 4.900 violaciones del régimen de alto el fuego. (Información RT).