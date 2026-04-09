¿Sin planes para este jueves 9 de abril? Disfrute del concierto de la Orquesta de Cuerdas de Bogotá en CEFE Chapinero

Foto: Centro Felicidad (CEFE) Chapinero.

El Centro Felicidad (CEFE) Chapinero te invita a asistir al concierto ‘Quinteto de Cámara’ de la Orquesta de Cuerdas de Bogotá y vivir un viaje sonoro que rompe las fronteras entre lo clásico y lo contemporáneo, que se llevará a cabo en el Teatro Urbano este jueves 9 de abril de 2026, de 6:00 a 7:00 p. m. Entrada gratis.

Agéndate y disfruta los acordes de dos violines, viola, violonchelo y contrabajo, que interpretan desde grandes obras del repertorio académico hasta rock sinfónico y música tradicional colombiana. Una experiencia de cámara cercana, vibrante y para todos los oídos.

Te compartimos la información del evento para que te programes. ¡No te lo pierdas!