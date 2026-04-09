Capturan y enjuician a presunto responsable de tratar de quemar vivos a su compañera sentimental y a su hijo en Buenaventura

–La Fiscalía General de la Nación capturó y presentó ante un juez penal de control de garantías a un hombre de 36 años que habría provocado un incendio en la vivienda donde se encontraba su compañera sentimental y su hijo de cuatro años en Buenaventura, Valle del Cauca.

Por estos hechos, una fiscalía seccional de Buenaventura le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2025, cuando el procesado y las víctimas se encontraban celebrando con unos amigos la llegada del año nuevo en la vivienda que compartían.

En la madrugada cuando los invitados se habían retirado del lugar, el hombre presuntamente la golpeó en repetidas ocasiones a la mujer dejándola inconsciente. Posteriormente prendió fuego al inmueble con ella y su hijo en el interior y emprendió la fuga.

Vecinos de la pareja ingresaron al lugar y rescataron a la mujer y al niño que dormía y les salvaron la vida.

El material probatorio recopilado establece que la mujer era víctima de un ciclo de violencia física y psicológica casi permanente.

El sujeto fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, cuando se movilizaba por un sector del barrio Popular de Tuluá, también Valle del Cauca, en cumplimiento de una orden judicial.

Durante las audiencias concentradas, el presunto agresor no aceptó los cargos y un juez penal dispuso medida de aseguramiento en centro carcelario.