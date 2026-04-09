Feria A Tu Servicio llega a Rafael Uribe Uribe con amplia oferta institucional y enfoque en las mujeres

Foto: Portal Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación con 54 entidades distritales, nacionales, privadas y comunitarias, realizó una nueva edición de la Feria A Tu Servicio en el Parque Marco Fidel Suárez, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Esta estrategia, que funciona como un SuperCADE móvil, permite llevar en un solo lugar la oferta institucional directamente a los territorios, facilitando el acceso a trámites, servicios y orientación sin necesidad de desplazamientos.

Durante la jornada se alcanzaron 4.985 interacciones con la ciudadanía y se generaron ahorros superiores a 60 millones de pesos, gracias a una atención oportuna, cercana y eficiente. El evento se consolidó como un espacio de atención cercana y eficiente, con énfasis en el reconocimiento de las mujeres como protagonistas del desarrollo social en el territorio.

Servicios para mujeres

La feria incluyó una oferta amplia y focalizada para mujeres, orientada a promover su autonomía, bienestar y acceso a oportunidades. La Secretaría Distrital de la Mujer brindó atención a través de la Casa de Igualdad de Oportunidades, mientras que la Defensoría del Espacio Público ofreció orientación en prevención del acoso y uso seguro del espacio público.

La Secretaría de Gobierno socializó rutas de atención a víctimas de violencias basadas en orientación sexual e identidad de género y a defensoras de derechos humanos. A su vez, la Consejería de Relaciones Internacionales presentó siete convocatorias dirigidas a mujeres, y Atenea impulsó beneficios en educación superior con puntajes adicionales en sus procesos de selección.

También participaron la Secretaría Distrital del Hábitat con oferta preferente para mujeres en condición de vulnerabilidad, el Archivo de Bogotá con el programa Mujeres Conectadas, la Cruz Roja Colombiana con orientación a mujeres migrantes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con atención a la primera infancia y la Corporación Minuto de Dios con la entrega de prendas de vestir.

Voces y liderazgo

Durante la jornada se desarrolló el panel “La mujer de hoy”, moderado por Ana María Pérez, directora de Calidad de la Secretaría General, que reunió voces diversas del territorio como Mamá Antonia Agreda, mujer indígena del pueblo Inga; Mónica Conde, lideresa trans de la mesa LGBTI de la localidad; Elizabeth Andrade Córdoba, mujer afrodescendiente y víctima del conflicto armado; Rosana Garzón, activista por los derechos de las mujeres; y Mercedes Rodríguez, deportista paralímpica e integrante de la Selección Bogotá.

Asimismo, la Carpa Taller se consolidó como un espacio de intercambio de saberes y experiencias, con actividades como talleres de maquillaje y turbantes afro, que fortalecieron la identidad cultural y comunitaria. Este ejercicio se complementó con un Laboratorio Ciudadano, liderado por la Secretaría General, que permitió recoger percepciones y propuestas de la ciudadanía sobre cómo imaginan los servicios distritales en los próximos 10 años.

EcoFest y sostenibilidad

En el marco de la feria se llevó a cabo una jornada de EcoFest, una estrategia de encuentro comunitario liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP que busca transformar los espacios públicos en escenarios de aprendizaje, cultura y acción colectiva alrededor del cuidado del entorno .

A través de EcoFest, los ecopuntos se convierten en lugares de pedagogía ambiental e incorpora expresiones culturales como teatro, arte y actividades comunitarias que fortalecen la apropiación del territorio y la confianza entre la ciudadanía y las entidades distritales.

Durante la jornada en Rafael Uribe Uribe se logró el abordaje de 71 personas en distintos puntos y la recolección de 8,7 toneladas de residuos voluminosos y de construcción, contribuyendo a la recuperación del espacio público y al fortalecimiento de prácticas sostenibles en la localidad.

Con este iniciativas como la Feria A Tu Servicio, el Distrito continúa fortaleciendo la confianza ciudadana mediante una atención más ágil, integral y cercana en los territorios.