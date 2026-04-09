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    Sigue la manifestación en la vía La Calera: movilidad en Bogotá y rutas TransMilenio hoy 9 de abril

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    En vivo movilidad Bogotá y rutas TransMilenio hoy jueves 9 de abril de 2026Foto: @BogotáTránsito.

    Durante la mañana de hoy jueves 9 de abril de 2026, se registra alta congestión vehicular por una manifestación en la vía Bogotá-La Calera en el kilómetro 7. Esta situación puede generar afectación en la operación de rutas TransMiZonal de TransMilenio que operan sobre este corredor vial. ¡Informáte y planifica tus recorridos!  

    Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy jueves 9 de abril de 2026

    Manifestación en la vía Bogotá-La Calera en el kilómetro 7

    Corte: 10:32 a. m.

    ??? Manifestantes continúan en la vía *Bogotá – La Calera con Km7 y generan afectación vial en ambos sentidos.
    ?Ruta Alterna:
    ?Carrera 7 hasta la calle 187c (Codito)
    ?Grupo Guía gestiona la movilidad en el ingreso de viajeros a la ciudad.

    Corte: 9:16 a. m.

    ??? Manifestantes continúan en la vía Bogotá-La Calera con kilómetro 7, generan afectación vial en ambos sentidos.

    ?Ruta Alterna: ? Carrera Séptima hasta la calle 187c y tomar el barrio El Codito.

    ?Grupo Guía gestiona la movilidad en el ingreso y salida de viajeros a la ciudad.

    Corte: 7:40 a. m.

    ??? Manifestantes se ubican en la vía Bogotá-La Calera con kilómetro 7, generan afectación vial en ambos sentidos.

    ?Ruta Alterna: ? Carrera Séptima hasta la calle 187c y tomar el barrio El Codito.

    ?Grupo Guía gestiona la movilidad en el ingreso y salida de viajeros a la ciudad.

    Alta congestión vehicular por accidente de tránsito en la avenida de Las Américas con avenida Boyacá

    Durante la mañana de hoy jueves 9 de abril de 2026, se registró alta congestión por accidente de tránsito en la avenida de Las Américas con avenida Boyacá.

    Corte: 7:20 a. m.

    Vehículos implicados en el siniestro vial, son retirados de la Av. Américas con Av. Boyacá, sentido Occidente – Oriente. Grupo Guía gestiona la movilidad en el punto.

    Corte: 6:06 a. m.

    ?Siniestro vial entre bus zonal y ciclista avenida Las Américas con avenida Boyacá, sentido occidente a oriente.

    ??Afectación de un carril. ?

    ????Grupo Guía gestiona la movilidad y la unidad de Tránsito en el punto.

    Alta congestión por accidente de tránsito en avenida Boyacá con calle 13

    Durante la mañana de hoy jueves 9 de abril de 2026, se registra accidente de tránsito en la la avenida Boyacá con avenida Centenario o calle 13 que genera complicaciones en la movilidad.

    Corte: 5:13 a. m.

    Siniestro vial o accidente de tránsito entre tractocamión y automóvil en la localidad de Fontibón, en la avenida Boyacá con avenida Centenario o calle 13, sentido sur a norte.

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