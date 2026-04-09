Sigue la manifestación en la vía La Calera: movilidad en Bogotá y rutas TransMilenio hoy 9 de abril

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana de hoy jueves 9 de abril de 2026, se registra alta congestión vehicular por una manifestación en la vía Bogotá-La Calera en el kilómetro 7. Esta situación puede generar afectación en la operación de rutas TransMiZonal de TransMilenio que operan sobre este corredor vial. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy jueves 9 de abril de 2026

Manifestación en la vía Bogotá-La Calera en el kilómetro 7

Corte: 10:32 a. m.

??? Manifestantes continúan en la vía *Bogotá – La Calera con Km7 y generan afectación vial en ambos sentidos.

?Ruta Alterna:

?Carrera 7 hasta la calle 187c (Codito)

?Grupo Guía gestiona la movilidad en el ingreso de viajeros a la ciudad.

Corte: 9:16 a. m.

??? Manifestantes continúan en la vía Bogotá-La Calera con kilómetro 7, generan afectación vial en ambos sentidos.

?Ruta Alterna: ? Carrera Séptima hasta la calle 187c y tomar el barrio El Codito.

?Grupo Guía gestiona la movilidad en el ingreso y salida de viajeros a la ciudad.

Corte: 7:40 a. m.

??? Manifestantes se ubican en la vía Bogotá-La Calera con kilómetro 7, generan afectación vial en ambos sentidos.

?Ruta Alterna: ? Carrera Séptima hasta la calle 187c y tomar el barrio El Codito.

?Grupo Guía gestiona la movilidad en el ingreso y salida de viajeros a la ciudad.

Alta congestión vehicular por accidente de tránsito en la avenida de Las Américas con avenida Boyacá

Durante la mañana de hoy jueves 9 de abril de 2026, se registró alta congestión por accidente de tránsito en la avenida de Las Américas con avenida Boyacá.

Corte: 7:20 a. m.

Vehículos implicados en el siniestro vial, son retirados de la Av. Américas con Av. Boyacá, sentido Occidente – Oriente. Grupo Guía gestiona la movilidad en el punto.

Corte: 6:06 a. m.

?Siniestro vial entre bus zonal y ciclista avenida Las Américas con avenida Boyacá, sentido occidente a oriente.

??Afectación de un carril. ?

????Grupo Guía gestiona la movilidad y la unidad de Tránsito en el punto.

Alta congestión por accidente de tránsito en avenida Boyacá con calle 13

Durante la mañana de hoy jueves 9 de abril de 2026, se registra accidente de tránsito en la la avenida Boyacá con avenida Centenario o calle 13 que genera complicaciones en la movilidad.

Corte: 5:13 a. m.

Siniestro vial o accidente de tránsito entre tractocamión y automóvil en la localidad de Fontibón, en la avenida Boyacá con avenida Centenario o calle 13, sentido sur a norte.