Imponen la máxima pena de 60 años de prisión a dos sujetos por tortura y asesinato de niño de 6 años en Medellín

–Un juez penal de conocimiento condenó a la máxima pena de 60 años de prisión a dos sujetos como responsables de la muerte y desaparición de un niño de seis años en Medellín. Los condenados son Cristian Camilo Serna Arboleda y Leider Yesid Oyola Santero, que ejecutaron el pavoroso crimen en venganza contra la madre del menor de edad por haber denunciado ante la comunidad por un hurto del que fue víctima a manos de otro individuo amigo.

La Fiscalía General de la Nación informó que obtuvo pruebas de que Serna Arboleda y Oyola Santero torturaron, asesinaron y posteriormente desaparecieron al niño de seis años el 5 de agosto de 2019, en el barrio Villatina de Medellín (Antioquia).

A 60 años de prisión fueron sentenciados Cristian Camilo Serna Arboleda y Leider Yesid Oyola Santero por su participación en los actos de tortura, asesinato y posterior desaparición de un niño de seis años el 5 de agosto de 2019, en el barrio Villatina de Medellín (Antioquia). pic.twitter.com/lWvnPrMV48 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 9, 2026

En el curso de la investigación, orientada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Medellín, se estableció que la madre del menor de edad puso en conocimiento de la comunidad un hurto del que había sido víctima. El responsable de dicho ilícito era una persona cercana a los hoy sentenciados, quienes en retaliación por la denuncia pública se llevaron al niño.

Serna Arboleda y Oyola Santero, en compañía de otros hombres, fueron vistos por los habitantes del sector con el menor de edad vivo. Once días después, las autoridades encontraron el cuerpo en una zona boscosa de la Comuna 8, atado de pies y manos, y con evidentes signos de violencia como quemaduras y golpes en el tórax.