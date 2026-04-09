Se renuevan las vías locales en Bogotá: la UMV interviene corredores en el Paraíso y Quiba de Ciudad Bolívar

Foto: UMV

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), la entidad de los barrios, continúa avanzando en su compromiso por mejorar la malla vial local de la ciudad. Recientemente, iniciaron trabajos en el barrio Paraíso y la vereda de Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar, obras que permitirán mejorar la calidad de vida de las personas. Esta obra beneficiará a más de 200 mil personas entre habitantes y población flotante y a los locales comerciales del barrio.

Esta importante obra contempla la rehabilitación de 4.600 metros cuadrados de vía correspondientes a 11 segmentos, con el objetivo de optimizar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad para los habitantes del sector. Además, la intervención en la malla vial, contribuirá a mejorar la calidad del aire, al reducir la generación de material particulado que se produce por el deterioro de las vías.

Foto: UMV

Obras que mejoran la calidad de vida

Los trabajos iniciaron el pasado 16 de marzo y se extenderán hasta el mes de junio, tiempo en el que la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) realizará labores técnicas que permitirán mejorar significativamente el estado de la malla vial en esta zona de Bogotá.

“La obra nos va a ayudar mucho porque se elimina el polvo que entra a nuestras casas, es una bendición de Dios que estén interviniendo estas vías”, manifestó José Adonay Calderón, uno de los fundadores del barrio y habitante del sector.

Esta obra beneficiará a más de 200.000 personas entre habitantes y población flotante y a los locales comerciales del barrio, al mejorar las condiciones de acceso y visibilidad de los establecimientos, fortaleciendo actividades como tiendas, restaurantes y pequeños negocios que dependen del flujo constante de personas.

Asimismo, la intervención beneficia a los usuarios del transporte público, especialmente a quienes utilizan la ruta 742 Paraíso del SITP, al contar con una vía en mejores condiciones que mejora la operación del servicio y la comodidad en sus recorridos.

Con estas acciones, la entidad de los barrios, reafirma su misión de llegar a todos los sectores, priorizando las zonas que más lo necesitan y aportando al desarrollo rural y a la calidad de vida de las personas.