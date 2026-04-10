Alcaldía anuncia continuidad del Ingreso Mínimo Garantizado para personas mayores de 60 años

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello.

En el marco de la Megaferia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció una decisión clave para la ciudad: más de 88.000 personas mayores continuarán recibiendo el apoyo económico, sin verse afectadas por procesos de actualización o reclasificación del Sisbén.

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, destacó que con este anuncio se busca darle tranquilidad a la población beneficiaria y fortalecer así la política social del Distrito: “No vamos a sacar a un solo adulto mayor del Ingreso Mínimo Garantizado. Todos los que hoy reciben este apoyo lo seguirán recibiendo, independientemente de cambios en su clasificación del Sisbén”, indicó.

El mandatario también enfatizó el crecimiento del programa durante su administración: “Cuando llegamos, este apoyo beneficiaba a cerca de 38.000 adultos mayores. Hoy estamos llegando a más de 88.000. Hemos ampliado la cobertura en más de 50.000 personas”.

Una apuesta contra la pobreza y la desigualdad

El Ingreso Mínimo Garantizado se consolida como una de las principales estrategias del Distrito para reducir la pobreza y el hambre en la ciudad, beneficiando actualmente a cerca de 1,7 millones de personas. “Si hay algo prioritario para un gobierno es reducir la pobreza y el hambre. Ese es el reto más importante que tenemos como ciudad”, aseguró el alcalde Galán.

En ese sentido, explicó que el programa no solo entrega transferencias monetarias, sino que también impulsa la inclusión social y productiva: “La meta no es que las personas dependan permanentemente de un subsidio, sino darles herramientas para que puedan salir de la vulnerabilidad”.

Más beneficios: movilidad e inclusión

Dentro de los avances del programa, el Distrito destacó la implementación de pasajes gratis en TransMilenio, que ya benefician a cerca de 450.000 personas, facilitando su acceso a oportunidades laborales y educativas.

“El acceso a la ciudad también depende de la posibilidad de moverse en ella. Por eso avanzamos en garantizar transporte para quienes más lo necesitan”, indicó el mandatario.

La Megaferia acerca los servicios a la ciudadanía

Durante el 8 y 9 de abril, la Megaferia de IMG se realizó en Kennedy, Tunjuelito y Santa Fe, con el objetivo de acercar la oferta institucional y resolver dudas de la ciudadanía.

La subsecretaria técnica de Integración Social, Juliana Sánchez, explicó: “Muchas personas reciben transferencias y no saben por qué. Este espacio permite orientar, informar y garantizar que quienes tienen derecho al beneficio puedan acceder a él”.

En la jornada, los asistentes recibieron acompañamiento sobre los distintos componentes del programa, incluyendo apoyo a personas mayores, población en pobreza extrema, personas con discapacidad, primera infancia y educación.

Inclusión financiera y acceso a oportunidades

La Megaferia también destacó los avances en inclusión financiera, facilitando el acceso de los beneficiarios a billeteras digitales y servicios bancarios. Durante el evento, el alcalde lideró un ejercicio de bancarización junto a José Manuel Ayerbe, CEO de la billetera digital Dale!. “Estos espacios permiten acercar soluciones reales a las personas y facilitar su acceso a servicios financieros de manera ágil y segura”, afirmó Ayerbe.

Bogotá, una ciudad de oportunidades