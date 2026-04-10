Últimos días para inscribirse a los Juegos Intercolegiados 2026

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) convoca a instituciones educativas públicas y privadas del Bogotá a inscribirse los Juegos Intercolegiados 2026. La comunidad educativa tiene hasta el próximo 30 de abril de 2026, para realizar el registro oficial. ¡Revisa los detalles y participa!

Este evento es catalogado como el principal programa de deporte escolar en Colombia y representan una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes entre los siete y 17 años fortalezcan sus habilidades deportivas.

Estas justas, que son organizadas por el Ministerio del Deporte y cuentan con el acompañamiento del IDRD, sirven de escenario para el fomento de la sana competencia, trabajo en equipo, respeto, disciplina y tolerancia.

Los Juegos Intercolegiados son una oportunidad para que miles de niñas, niños y jóvenes descubran su talento, fortalezcan su confianza y vivan el deporte como una herramienta de bienestar y transformación. Invitamos a todos los colegios de Bogotá a sumarse y a aprovechar estos últimos días de inscripción, señaló Daniel García Cañón, director del IDRD.

Los Juegos Intercolegiados son, además, una de las principales plataformas para identificar y proyectar el talento deportivo en el país. Cada año, miles de estudiantes encuentran en este escenario la posibilidad de descubrir sus capacidades, representar a sus colegios y avanzar hacia procesos de formación deportiva de mayor nivel.

Las inscripciones deben realizarse exclusivamente a través de las instituciones educativas, en la plataforma oficial del Ministerio del Deporte.

Disciplinas disponibles en los Juegos Intercolegiados 2026

De acuerdo con la Resolución 000215 del 11 de marzo de 2026, esta edición contará con una amplia oferta de deportes, entre ellos: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, boccia, boxeo, ciclismo de ruta, festivales escolares, fútbol en sus diferentes modalidades, judo, karate do, levantamiento de pesas, mini deportes, natación, para atletismo, para natación, patinaje, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.

Con esta invitación, el IDRD reafirma su compromiso con el deporte escolar y con el desarrollo integral de las nuevas generaciones, promoviendo escenarios que fortalecen el tejido social y consolidan a Bogotá como una ciudad que cree en el talento de sus jóvenes.