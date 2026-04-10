Durante 2026, Integración Social ha atendido a 76. 896 víctimas de conflicto armado en Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) reafirma su compromiso con la atención a las víctimas en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. En los primeros tres meses de este año, las atenciones a esta población, a través de los diferentes servicios sociales, ascendieron a 76.896 en las diferentes localidades de la ciudad.

Con el balance de atenciones a esta población vulnerable, la entidad amplía su cobertura y capacidad para responder a sus necesidades. En 2024, Integración Social prestó servicios a 129.666 personas víctimas con una inversión de $63.756 millones, y en 2025 a más de 154.000 con $121.671 millones.

Una de las principales poblaciones que históricamente se han visto más afectada por el conflicto armado son las niñas, niños y adolescentes. Actualmente, en Bogotá residen 73.789 niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado, lo que representa el 19,4 % del total de víctimas en la ciudad.

Entre 2024 y 2026, la Secretaría de Integración Social ha brindado atención a 7.773 niños, niñas y adolescentes a través de la estrategia Atrapasueños, y a 2.910 en las Casas de Memoria y Lúdica, ubicadas territorialmente en toda la ciudad.

Niñas y niños, constructores de paz

Juliana Sánchez, subsecretaria Técnica de la Secretaría de Integración Social expresó: “La mejor manera de contribuir en sus proyectos de vida es, precisamente, garantizándoles al interior de sus servicios los más altos estándares de calidad, espacios que acogen y cuidan, que brindan entornos seguros y fortalezcan su desarrollo integral, para que siempre encuentren la ciudad de oportunidades que se acercan a todos los niños, niñas y adolescentes”.

Señaló que “actualmente en esta Secretaría estamos atendiendo más de 500.000 niños niñas y adolescentes en toda la ciudad. Entre ellos, alrededor de 46. 000 que han sido víctimas del conflicto armado”.

En este contexto, Bogotá conmemora esta fecha con el lanzamiento de la colección infantil ‘Cuando los pájaros no cantaban’, una apuesta pedagógica que busca acercar a la infancia a la memoria histórica y promover la construcción de paz desde edades tempranas.

La iniciativa, liderada por la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y el Centro Memoria, Paz y Reconciliación, en alianza con la Fundación Plan y la Universidad de los Andes, reúne seis libros ilustrados basados en testimonios reales del Informe Final de la Comisión de la Verdad, adaptados para niñas y niños mayores de 8 años.

Los textos abordan temas como el Bogotazo, el desplazamiento forzado, la desaparición, el secuestro, el racismo y la relación con la naturaleza, e incluyen una guía pedagógica dirigida a familias, cuidadores y docentes para facilitar el diálogo sobre derechos humanos.

El lanzamiento se realizó en el Centro de Encuentro Yomasa, donde el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, entregó la colección a niñas y niños de instituciones educativas, y a los representantes de la Mesa Local de Víctimas de Usme, quienes participaron en actividades pedagógicas, estaciones de lectura y presentaciones artísticas.

La colección recorrerá instituciones educativas, bibliotecas y distintos espacios de Bogotá y sus 20 localidades, promoviendo conversaciones intergeneracionales y fortaleciendo una cultura de memoria, reconciliación y paz.