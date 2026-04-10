Cambio climático: El pingüino emperador y el lobo marino antártico entran a la lista de especies «en peligro de extinción»

–(Captura de video). El pingüino emperador y el lobo marino antártico han sido incluidos en la lista de especies en peligro de extinción, anunció este viernes la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El pingüino emperador ha pasado de «Casi amenazado» a «En peligro de extinción», mientras que el lobo marino antártico ha pasado de «Preocupación menor» a «En peligro de extinción» en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.

De acuerdo con la UICN, el cambio climático en la Antártida está provocando alteraciones en el hielo marino que, según las previsiones, harán que la población de pingüinos emperador se reduzca a la mitad para la década de 2080.

Los pingüinos emperador necesitan hielo fijo, es decir, el hielo marino que está «sujeto» a la costa, al fondo oceánico o a los icebergs varados, como hábitat para sus polluelos y durante su época de muda, cuando no son impermeables.

La organización afirmó que la ruptura prematura y la pérdida del hielo marino constituyen el principal factor que impulsa el declive de la población de pingüinos emperador.

Señaló que las imágenes satelitales muestran una pérdida de alrededor del 10 por ciento de la población solo entre 2009 y 2018, lo que equivale a más de 20.000 pingüinos adultos.

?BREAKING NEWS: The emperor penguin and Antarctic fur seal are now both Endangered, according to The IUCN Red List of Threatened Species™ The southern elephant seal is also now at risk of extinction, due to disease. Learn more https://t.co/8hTHoDzvid pic.twitter.com/wt9vhndR5n — IUCN Red List (@IUCNRedList) April 9, 2026

Por su parte, la población del lobo marino antártico ha disminuido en más del 50 por ciento desde 1999, señaló la UICN.

El aumento de la temperatura del océano y la disminución del hielo marino están obligando al kril, un pequeño crustáceo, a desplazarse a aguas más profundas y frías, lo que reduce la disponibilidad de alimento para las focas, explicó la organización.

«Estos importantes hallazgos deberían impulsarnos a actuar en todos los sectores y niveles de la sociedad para abordar decisivamente el cambio climático. La disminución de pingüinos emperador y de lobos marinos antárticos en la Lista Roja de la UICN es un llamado de atención sobre la realidad del cambio climático», afirmó la directora general de la UICN, Grethel Aguilar, en un comunicado.

La UICN, con sede en Gland, Suiza, es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de la naturaleza.