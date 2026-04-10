Gobierno crea comisión nacional para proteger a los animales en situaciones de desastres

–La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) creó la Comisión Técnica Nacional Asesora para la atención de animales en situaciones de emergencia, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional para proteger la vida y el bienestar de los animales durante desastres en el país.

“Esta comisión nos permite articular a las entidades del Gobierno y a todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para fortalecer la preparación y la respuesta a emergencias que afecten animales de compañía, de producción y silvestres”, indicó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

#EsNoticia | En desastres, los animales también cuentan: Gobierno crea comisión nacional para protegerlos • La Comisión Técnica Nacional Asesora para la Atención de Animales en Situaciones de Emergencia fue creada mediante la Resolución 0210 de 2026. • La instancia permitirá… pic.twitter.com/KJwN1bK3YL — UNGRD?? (@UNGRD) April 9, 2026

Esta instancia, creada mediante la Resolución 0210 del 9 de marzo de 2026, funcionará como órgano asesor del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, promoviendo acciones coordinadas para su protección durante emergencias.

En lo corrido de 2026, las emergencias asociadas a diferentes fenómenos han dejado más de 43 mil animales afectados en distintas regiones del país, situación que evidencia la necesidad de contar con mecanismos técnicos y operativos que permitan atender también estas afectaciones.

Con la creación de esta comisión, la UNGRD avanza en la consolidación de una respuesta más integral frente a los desastres, incorporando la protección de los animales dentro de las acciones de preparación, respuesta y coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.