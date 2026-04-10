Procuraduría abrió indagación por parranda vallenataq en cárcel de Itagüí

–La Procuraduría General de la Nación anunció este viernes la apertura de una indagación previa para esclarecer presuntas irregularidades en el ingreso de un artista vallenato a la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia.

La actuación disciplinaria se originó tras conocerse, a través de medios de comunicación que el pasado 1 de abril de 2026 se habría permitido la entrada de un cantante a una celebración organizada por las (ppl) sin autorización oficial.

El Ministerio Público busca individualizar a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que habrían participado en las supuestas conductas.

Para avanzar en la investigación, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia adelantará hoy una inspección disciplinaria al lugar donde, al parecer, ocurrieron los hechos y a la Dirección Regional del INPEC.