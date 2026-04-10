Capturadas siete personas tras intento de robo a establecimiento en el Siete de Agosto

Foto: Policía de Bogotá

En Bogotá continúan las acciones operativas contra el hurto. Este viernes 10 de abril de 2026, en la localidad de Barrios Unidos, la Policía de Bogotá capturó a siete personas por el delito de hurto, daño en bienes ajenos y violación a domicilio. Son señalados de ingresar a un establecimiento de comercio y hurtar elementos del lugar. Según las autoridades, se hicieron pasar como habitantes de la calle lograr irrumpir en el lugar.

Gracias al monitoreo de las cámaras de vigilancia, que detectaron cómo estos delincuentes sacaban mercancía en vía pública, las patrullas de vigilancia pudieron ubicar y capturar a estos presuntos delincuentes en cuestión de minutos.

Estas personas, haciéndose pasar por habitantes de calle, habrían ingresado de manera violenta a un establecimiento y pretendían hurtar dicho lugar. Así resume el desarrollo de los hechos el teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos:

“La Policía logró la captura de siete ciudadanos, quienes fueron sorprendidos en flagrancia cometiendo un hurto en el sector comercial de la localidad de Barrios Unidos. Los hechos se registraron en la carrera 24 con 68, en el barrio Siete de Agosto. Durante labores de patrullaje y vigilancia, los uniformados detectaron comportamientos sospechosos e interceptaron a los individuos al interior de un establecimiento comercial, donde se encontraron sustrayendo diversos elementos”.

Estos ciudadanos tenían anotaciones por hurto y tráfico de estupefacientes. Los seis capturados de nacionalidad extranjera y un colombiano fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

La Policía de Bogotá, en lo corrido de 2026, ha logrado la captura de más de 9.324 personas por diferentes delitos y una reducción del 66% en el hurto a comercio con 1.818 casos menos en comparación con el 2025.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.