Inicia el proceso de selección del operador de TransMiCable de San Cristóbal

Foto: IDU

TransMilenio publicó, en la plataforma SECOP II los prepliegos para la licitación de «Operación del Sistema de Transporte por Cable Aéreo TransMiCable de San Cristóbal para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros». El contrato de operación tendrá una duración de 10 años 4 meses y un valor de $390.800 millones de pesos.

Con este proceso el ente Gestor da un paso crucial que garantiza la pluralidad de oferentes, como uno de los principios de este proceso contractual, con el fin de asegurar una competencia abierta y favorecer la transparencia. En ese sentido, se busca contar con el mayor número de empresas proponentes.

En el calendario quedó establecido que hasta el 22 de abril podrán presentar observaciones al prepliego de condiciones, las cuales podrán ser respondidas hasta el 14 de mayo; así mismo el 15 de mayo se espera publicar el pliego definitivo. El 26 de junio será la fecha para la presentación de ofertas y el 28 de julio se tiene previsto que TransMilenio realice la audiencia de adjudicación.

TransMICable de San Cristóbal beneficiará a más de 400 mil habitantes de esta localidad del suroriente de Bogotá.

Las estaciones de TransMICable de San Cristóbal

Gracias a la estrategia ‘Súmate a la conversación, TransMi te escucha’, los habitantes de los barrios de la zona de influencia, pudieron elegir, de manera colaborativa el nombre de las estaciones por medio de procesos incidentes de participación ciudadana.

Así las estaciones del TransMiCable de San Cristóbal se llamarán:

Senderos de Altamira.

La Victoria.

Portal 20 de Julio con conexión a TransMilenio.

Datos TransMICable San Cristóbal