    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este sábado 11 de abril de 2026 en Bogotá, Soacha y Chía

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 11 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Chía, Cundinamarca.

    Localidad de Usaquén

    Barrio Bella Suiza. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Rafael Uribe Uribe

    Barrio San Luis. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

    Localidad de Usme

    Barrio La Fiscala Norte. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 54 Sur a calle 56 Sur – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.


    Municipios aledaños a Bogotá

    Soacha, Cundinamarca

    Comuna 5 – Barrio Zona Industrial Cazucá. De la calle 52 a calle 54 entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

    Chía, Cundinamarca

    Sector Bojacá. De la calle 34 a calle 36 entre carrera 0 a carrera 2 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

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