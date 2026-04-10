Cortes de luz este sábado 11 de abril de 2026 en Bogotá, Soacha y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 11 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Usaquén

Barrio Bella Suiza. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio San Luis. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Usme

Barrio La Fiscala Norte. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 54 Sur a calle 56 Sur – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Soacha, Cundinamarca

Comuna 5 – Barrio Zona Industrial Cazucá. De la calle 52 a calle 54 entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Chía, Cundinamarca

Sector Bojacá. De la calle 34 a calle 36 entre carrera 0 a carrera 2 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.