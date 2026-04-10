Un año después del racionamiento de agua en Bogotá, la ciudad está más preparada: EAAB

Foto: Acueducto de Bogotá

Un año del levantamiento del esquema de racionamiento de agua, fortaleció sus condiciones de almacenamiento en los embalses, su infraestructura y las acciones técnicas, operativas y preventivas, así como la cultura ciudadana frente al consumo. Esto permite que la capital del país esté más blindada ante una nueva amenaza climática.

Así lo dio a conocer, Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), al destacar los avances de la ciudad en diferentes aspectos que alejan el fantasma de una nueva crisis hídrica como la vivida en 2024 y el primer trimestre de 2025.

“Hoy, por ejemplo, Tibitoc tiene la capacidad de tratar hasta 10,5 metros cúbicos por segundo, Antes del racionamiento, solamente tenía una capacidad de 4,5 metros cúbicos por segundo. Esto genera redundancia en el sistema, puede bajarle la presión a Chingaza, aumentar el agua que viene de Tibitoc del río Bogotá y garantizar el abastecimiento a la ciudad”, señaló Natasha Avendaño.

Modernización de infraestructura

Uno de los principales logros con los que cuenta la ciudad es la modernización de la infraestructura de abastecimiento que permite contar con una mejor redundancia al momento de garantizar el suministro de agua desde las plantas de tratamiento.

En ese mismo sentido, la EAAB avanza con la modernización de la Planta Wiesner que permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de agua potable de 14 m3/s a 21 m3/s del agua proveniente del sistema Chingaza.

Embalses con más agua que en 2024

Según datos históricos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los niveles de almacenamiento de agua en los embalses en lo corrido de 2026 son mejores, especialmente en el Sistema Chingaza, a los registrados en 2024, durante el cual la ciudad inició un racionamiento de agua.

El sistema Chingaza, principal fuente de abastecimiento de agua de la ciudad, se encuentra actualmente al 42.64 % de su capacidad, por encima del nivel óptimo para esta época, que es del 38.9 %. Este nivel óptimo se ha determinado a partir de la curva guía de operación del sistema. Al estar por encima de este valor indica que las reservas de agua son suficientes para la fecha.

El agregado norte, compuesto por los embalses de Tominé, Neusa y Sisga, también registra niveles cercanos al 55 %. El sistema sur, que suministra el 3 % del agua de Bogotá y está compuesto por los embalses de La Regadera y Chisacá, alcanza niveles cercanos al 56 %.

Hoy Bogotá tiene en el Sistema Chingaza 120 millones de metros cúbicos de agua. Eso significa 73 millones de metros cúbicos más que en abril de 2024, momento en el que se decidió establecer las restricciones de agua.

Cultura de ahorro se mantiene

El nivel de consumo de agua en Bogotá ha estado controlado y no se disparó después de que se levantó el racionamiento. Incluso con 120 mil usuarios más, el consumo es similar al del año 2023, con 17,3 metros cúbicos por segundo aproximadamente.

Siete pilares que garantizan el agua a futuro

Junto a estos resultados, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá también destacó los avances en la Estrategia de Seguridad Hídrica que consistente en siete pilares y que hoy orienta las inversiones en materia de agua potable de largo plazo y la cual cuenta con el respaldo de organismos multilaterales.

Natasha Avendaño, recalcó que entre los logros se destaca la modelación del sistema hídrico en conjunto con el Banco Mundial y la IFC, que permitirá definir una hoja de ruta de inversiones a largo plazo.

De otra parte, la EAAB avanza en el estudio del acuífero de la Sabana con apoyo internacional. La EAAB postuló un proyecto de financiación con Corea por USD 1,8 millones.

En cuanto a la gestión operativa, se resaltan los pilotos de reúso de agua tratada provenientes de la PTAR Salitre, junto con el desarrollo de un modelo de negocio y procesos regulatorios en curso.

También se implementa el Plan Maestro de Pérdidas en alianza con la Universidad de los Andes, logrando recuperar más de 6 millones de metros cúbicos de agua en 2025 y adelantar acciones legales contra el fraude. Paralelamente, se construye un protocolo de sequías con el BID, basado en estándares internacionales y sistemas de alerta temprana.

Finalmente, la estrategia incluye el fortalecimiento de la gobernanza hídrica con apoyo de la OEA, articulando actores a nivel distrital, regional y nacional, así como avances en la formalización de una plataforma multi-actor.

En conservación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá destacó una inversión histórica de $63.000 millones para el mantenimiento de predios estratégicos en cuencas, con acompañamiento de Conservation International. Estos recursos son fruto del memorando de entendimiento suscrito con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) como parte del compromiso del Distrito en destinar el uno por ciento del recaudo del impuesto predial para la preservación de las áreas abastecedoras del agua.

En conjunto, los logros de la Estrategia de Seguridad Hídrica se respaldan con más de USD 18 millones en cooperación internacional, consolidando una hoja de ruta técnica y financiada para asegurar el agua de la ciudad en el futuro.