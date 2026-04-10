Tribunal de Cundinamarca ordena al presidente Gustavo Petro retractarse por señalamientos de fraude electoral

En una decisión judicial de última instancia conocida este viernes 10 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, retractarse públicamente de sus recientes declaraciones sobre un presunto fraude en las pasadas elecciones. El fallo surge tras una acción de tutela que argumentó la vulneración al derecho al buen nombre y a la honra de las instituciones electorales, luego de que el mandatario cuestionara la integridad del sistema de escrutinio sin aportar pruebas judiciales contundentes que respaldaran sus afirmaciones.

Detalles del fallo judicial

El tribunal fue enfático al señalar que, si bien el jefe de Estado goza de libertad de expresión, sus declaraciones tienen un impacto institucional que exige un rigor probatorio superior. La providencia ordena que la rectificación se realice en condiciones de equidad informativa, utilizando los mismos canales (redes sociales y alocuciones) donde se emitieron los juicios iniciales.

La defensa de la Presidencia había argumentado que las opiniones del mandatario se enmarcaban en el control político y la preocupación ciudadana; sin embargo, los magistrados determinaron que calificar de «fraude» un proceso ya validado por las autoridades competentes, sin una sentencia de por medio, desborda los límites de la crítica legítima.

Este dictamen se produce en un contexto de alta tensión política, donde la narrativa sobre la transparencia de los votos ha sido un punto de fricción constante entre la Casa de Nariño y los organismos de control. Con esta orden, el sistema judicial busca proteger la confianza ciudadana en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, instituciones encargadas de velar por la democracia en el país.