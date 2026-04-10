Se fortalece la agenda Bogotá-Región y se define la hoja de ruta para la planeación regional

Foto: Secretaría de Planeación

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y su Oficina de Integración Regional, lideró la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Integración Regional y la Competitividad del Distrito Capital (CIIRC), un espacio determinante para definir la posición de Bogotá y avanzar en la consolidación de una integración regional efectiva.

El Distrito trazó una hoja de ruta que orientará su actuación en escenarios regionales, alineando sectores, priorizando proyectos estratégicos y fortaleciendo la coordinación con los municipios de Cundinamarca y otros actores del territorio.

Uno de los principales logros fue la consolidación de la posición inicial de Bogotá frente a los grandes instrumentos de planeación y gobernanza regional, como el Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana (PLANEO) y la Ley de Competencias, con los que el Distrito busca fortalecer su autonomía, promover esquemas de cooperación territorial y avanzar en modelos de aglomeración que respondan a las dinámicas reales del territorio.

En el marco del PLANEO, se destacó el adelanto en la revisión del diagnóstico regional y el trabajo conjunto con sectores distritales y autoridades ambientales para definir la Estructura Ecológica Principal regional, un elemento clave para orientar el modelo de ocupación y desarrollo sostenible del territorio.

Además, se expuso el progreso de los esquemas asociativos como la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la RAP-E, en los que se destaca su papel en la ejecución de proyectos estratégicos en movilidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico, áreas que fueron discutidas a esta sesión inicial.

Así mismo, la Secretaría Distrital de Planeación presentó el avance en la construcción del Plan Distrital de Regionalización, un instrumento que permitirá organizar la acción de Bogotá en la escala regional durante la próxima década, definiendo con mayor claridad qué decisiones deben gestionarse de manera conjunta con otros territorios y cuáles permanecen en el ámbito distrital.

Como elemento destacado para este 2026, se evidenció la incorporación de nuevos sectores a la agenda de integración, entre ellos cultura, que viene desarrollando proyectos y procesos de articulación con municipios de Cundinamarca, y fortaleciendo los vínculos territoriales desde el enfoque social, de salud, identitario y de construcción de la región.

Este logro refleja una visión más completa de la integración regional, que no solo aborda temas de infraestructura, movilidad o ambiente, sino que reconoce el papel de la cultura como motor de cohesión, intercambio y desarrollo territorial.

Para Planeación es importante fortalecer la coordinación interinstitucional para enfrentar desafíos estructurales como el crecimiento urbano disperso, la presión sobre los ecosistemas, la movilidad intermunicipal y las brechas en infraestructura, fenómenos que superan los límites administrativos y requieren respuestas conjuntas.

Con este encuentro, la Administración distrital reafirma su liderazgo en la construcción de una Bogotá-Región más articulada, competitiva y sostenible, que avanza hacia una gobernanza colaborativa que responda de manera efectiva a los retos del presente y proyecte el desarrollo del territorio en el largo plazo.