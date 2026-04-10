Los océanos rozaron récord de calor en marzo; científicos alertan sobre retorno del fenómeno de «El Niño» con un calentamiento extremo del planeta

–La temperatura media de los océanos alcanzó en marzo niveles cercanos al récord para ese mes del año, lo que indica el probable regreso del fenómeno de El Niño combinado con el cambio climático, anunció este viernes el observatorio europeo Copérnico.

El boletín mensual de Copérnico alerta que, tras los tres años más cálidos jamás registrados en la Tierra, una vuelta de El Niño en la segunda mitad del año hace temer a los climatólogos que la humanidad se encamine hacia nuevas olas de calor extremo.

Ese fenómeno cíclico corresponde al calentamiento periódico a gran escala de las aguas de una parte del Pacífico, que afecta por efecto dominó al clima mundial durante varios meses.

El último episodio de El Niño, en 2023 y 2024, convirtió a esos años en los dos más cálidos jamás registrados.

En marzo pasado, la temperatura de la superficie de los océanos fue en promedio de 20,97°C (excluidas las zonas polares), una décima de grado por debajo del récord registrado el mismo mes de 2024, según los datos de Copérnico.

Este número sigue aumentando en abril, según el panel de control en tiempo real del observatorio.

La temperatura de los océanos «apunta a una probable transición hacia condiciones de El Niño», según Copérnico.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya estimó que el fenómeno podría regresar este año, mientras que se desvanece el fenómeno inverso, La Niña, asociado a temperaturas más frescas.

A propósito del tema, el diagnóstico del Centro de Predicción Climática (CPC) alerta que hay un 80% de probabilidad de que las condiciones ENSO neutrales (El Niño-Oscilación del Sur) se mantengan durante el trimestre abril-junio de 2026.

La NOAA ha declarado oficialmente que La Niña ha terminado, con ENSO neutral (El Niño-Oscilación del Sur) ahora presente. Da un 90% de probabilidad de El Niño para el pico de la temporada de huracanes del Atlántico (agosto-octubre). El Niño típicamente reduce la actividad de huracanes

Sin embargo, a partir de mayo-julio, la transición hacia El Niño tiene una probabilidad de ocurrencia del 61%, con proyecciones de que el fenómeno persista al menos hasta finales de año.

El Niño y La Niña son fases opuestas del ciclo ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). El Niño es la fase cálida, caracterizada por el calentamiento del Pacífico oriental, sequías y altas temperaturas. La Niña es la fase fría, con enfriamiento del Pacífico, intensificación de vientos alisios y aumento de lluvias e inundaciones.

Aquí se detallan las diferencias clave:

Temperatura del Mar:

El Niño (Cálido): Las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico central y oriental aumentan por encima de lo normal.

La Niña (Frío): Las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico central y oriental disminuyen por debajo del promedio.

Vientos Alisios:

El Niño: Los vientos alisios se debilitan o incluso se invierten, permitiendo que el agua caliente avance hacia Sudamérica.

La Niña: Los vientos alisios se fortalecen, empujando más agua caliente hacia el oeste (Asia/Australia) y provocando el afloramiento de aguas frías en América.

Impactos Principales (Generalmente Opuestos):

El Niño: Sequías en Colombia, Perú, Ecuador y el norte de Brasil. Inundaciones en el sur de Estados Unidos y, a menudo, un aumento de la temperatura global.

La Niña: Exceso de lluvias e inundaciones en el norte de Sudamérica (Colombia, Venezuela), Australia y sureste asiático. Sequías en el sur de Estados Unidos y el norte de México.

Duración:

El Niño: Suele durar entre 9 y 12 meses, desarrollándose usualmente hacia finales de año (diciembre).

La Niña: Puede ser más persistente, extendiéndose a menudo entre 9 meses y dos años.

En resumen: El Niño calienta y seca, mientras que La Niña enfría y moja, ambos con efectos significativos en el clima global. (Con información de DW, IA y NOAA).