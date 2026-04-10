Trump publica escalofriante video de un inmigrante asesinando a una mujer en Florida (Imágenes pueden herir su sensibilidad)

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump arremetió este jueves contra el partido Demócrata al compartir un espantoso video en el que se ve a un inmigrante haitiano golpear con un martillo a una mujer hasta matarla, frente a una gasolinera en el estado de Florida.

«A ese animal se le permitió quedarse aquí porque la Administración Biden le concedió a él, y a todos los haitianos, el Estatus de Protección Temporal, un programa fraudulento abusado a gran escala que mi Administración está tratando de eliminar, pero los desquiciados jueces liberales de los tribunales de distrito se interponen en nuestro camino», escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

TRADUCCIÓN:

Un criminal extranjero ilegal de Haití, que fue liberado en nuestro país por el PEOR presidente de la historia, el corrupto Joe Biden, y los demócratas radicales del Congreso, acaba de golpear hasta la muerte a una mujer inocente con un martillo en una gasolinera de Florida. El vídeo de su brutal asesinato es una de las cosas más crueles que jamás hayas visto. A este animal se le permitió quedarse aquí porque la Administración Biden le otorgó a él y a todos los haitianos “estatus de protección temporal” un programa fraudulento y enormemente abusado que mi Administración está trabajando para poner fin, pero los jueces trastornados del Tribunal de Distrito Liberal se interponen en nuestro camino. Este asesinato debería ser suficiente para que estos jueces radicales DEJEN de obstaculizar las políticas de inmigración de mi administración y nos permitan PONER FIN A ESTA ESTAFA DE UNA VEZ POR TODAS. A mis compañeros republicanos y, francamente, a todos los estadounidenses con sentido común,NUNCA OLVIDEMOS que Joe Biden y el Partido Demócrata convirtieron a los Estados Unidos de América en un vertedero, permitiendo que decenas de MILLONES de criminales, lunáticos y enfermos mentales de todo el mundo llegaran a nuestro país, totalmente sin ser detectados ni controlados a través de nuestras amplias fronteras abiertas. Como he dicho todo el tiempo, si importas el Tercer Mundo, te conviertes en el Tercer Mundo, y eso es lo que sucedió durante los cuatro años de control demócrata. Estamos tratando rápidamente de revertir este declive a través de las deportaciones, pero si alguna vez se les da a los demócratas otra oportunidad de llegar al poder, inmediatamente REABRIRÁN la frontera y permitirán que Estados Unidos vuelva a ser un refugio seguro para los criminales. Por favor, digan una oración por la familia de esta mujer inocente. ¡Nos aseguraremos de que se haga JUSTICIA rápida y severa en este caso! No te recomiendo que veas esta cinta,porque es tan terrible, pero sentí que tenía la obligación de publicarlo para que la gente pueda ver lo que los demócratas están protegiendo y quieren venir a nuestro país, incluso ahora, después de todo lo que hemos pasado. Nuevamente, se recomienda discreción del espectador — ¡No para niños! Presidente DONALD J. TRUMP.

El sujeto haitiano, identificado como Rolbert Joachin, fue detenido por atacar a la dependienta de una tienda de gasolinera en su automóvil, y asesinarla al golpearla repetidas veces en la cabeza con un martillo, el pasado 3 de abril en la ciudad de Fort Myers. (Información RT).