Petro califica «una monstruosidad» subida de aranceles por Ecuador y notifica el retiro de Colombia del Pacto Andino

–Como» una monstruosidad» calificó el presidente Gustavo Petro la decisión de su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de incrementar de 50 al 100 por ciento los aranceles a los productos colombianos por haber insistido en pedir la libertad del expresidente Jorge Glas por tratarse de un perseguido político.

Además el mandatario notificó que este hecho significa el fin del Pacto Andino para Colombia. «Nada hacemos ya allí», advirtió Petro en su cuenta en X. «La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza», complementó.

En trino aparte, el presidente Gustavo Petro subrayó que el gobierno del Ecuador falsea la realidad por ordenes ajenas a su soberanía, en referencia al pronunciamiento que hizo Daniel Noboa en el sentido de que no puede haber acuerdos sin “compromiso” de Gustavo Petro contra el narcotráfico.

Son 5,9 toneladas de cocaína que con inteligencia de la naval colombiana, de las mismas autoridades ecuatorianas y autoridades españolas e inglesas hemos decomisado en sus puertos de Manta y Salinas en Ecuador, en Marbella, España y en puerto Thames en Inglaterra, desde el 10 de marzo hasta el 23 de marzo, subrayó Petro.

Además, el mandatario colombiano hizo las siguientes precisiones:

«Los compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida de lucha por la justicia social en Colombia. Yo no nací en casa de grandes bananeros o banqueros. Nací dentro del pueblo trabajador que no es narcotraficante ni lavador de dólares. Vive de su trabajo y de su sacrificio.

Para mí descubrir los lazos que unen los grandes narcotraficantes colombianos con el poder oligárquico de Colombia que dejó un genocidio en mi país, fue mi imperativo categórico durante 20 años en el congreso de Colombia, llevé el 35% de los senadores del Congreso de Colombia a investigaciones penales en la Corte Suprema de Colombia que terminaron con las condenas con ellos por vínculos con el narcotráfico paramilitar. Soy el inventor de la palabra parapolítica y narcopolítica, y se que se extiende por toda Latinoamérica.

Arriesgue mi vida y la de mi familia por décadas y sobreviví a varios atentados de los narcos ligados a poderes estatales.

A mi nunca me han cogido mercancías con cocaína en barcos mercantes, de ninguna empresa de mi propiedad, no tengo cuentas bancarias en el mundo, ni empresas y mi único bien es la casa patrimonio familiar que aún pago al banco. No me meto en negocios malolientes.

Que expliquen en Ecuador porque caen cargamentos de cocaína en esos barcos de negocios malolientes, que expliquen los políticos del Ecuador por qué se debilitó tanto la vigilancia en los puertos marítimos que pasaron a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo. Mafias colombianas se juntan con mafias ecuatorianas y con gente de poder político y económico. Les acabamos de entregar un delincuente que al parecer ayudó en el asesinato de un candidato presidencial del Ecuador

Sé por las grabaciones, que se dice son de su gobierno, que mandan ordenes extranjeras buscando capos para que me acusen en la frontera. Sé que he contado con la máxima paciencia para aguantar los insultos del presidente ecuatoriano a mi y a mi pueblo».

El presidente Gustavo Petro destaca las ayudas en materia energética al Ecuador «cuando se ha necesitado y

no quiero que por debilidades de carácter se derrame la sangre del pueblo del Libertador y se ensucie la tricolor de la libertad»..

Reseña que la tasa de homicidios se ha desplomado a la tercera parte en Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador y allí se desarrollan los programas de sustitución de cultivos de hoja de coca con más éxito y con la participación activa del campesinado colombiano, eso también se se ha extendido al norte del Ecuador.

Advierte que la violencia más alta de Ecuador se construye en otras regiones ajenas a Colombia, en la ruta de la cocaína de Perú hasta sus puertos . Anuncié entregarle a Ecuador toda nuestra experiencia en el cuidado de los puertos marítimos.

Constituimos con Brasil y presencia de Perú y Ecuador la coordinación de sedes policiales en Manaos, Brasil, para extender el máximo cuidado a la Amazonía.

Igualmente indica: «Nosotros con la inteligencia naval ayudamos a incautar ya más de 5,9 toneladas de cocaína en los puertos de Manta y Salinas en Ecuador, en Marbella, España, y en el puerto Thames en Inglaterra entre el 10 y el 23 de marzo, porque permito la mayor coordinación policial antinarcotraficante de nuestras fuerza pública con todas las fuerzas policiales del mundo, incluida la fuerza pública del Ecuador».

Y puntualiza:

«Insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo.

Insulta el presidente Noboa al presidente colombiano que hoy anuncia al país la disminución de las hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia que no se lograba desde el año 2018.

Más de 200.000 colombianos han sido asesinados por el narcotráfico incluidos mis compañeros de lucha, más de 15.000 policías colombianos han sido asesinados luchando contra el narcotráfico desde que se declaró la guerra contra las drogas, señor Noboa respete esos muertos».

Finalmente el presidente Gustavo Petro notifica que la embajadora colombiana en Ecuador «debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador».