Petro anuncia que presentará de nuevo al Congreso la reforma tributaria; si no la aprueba habrá recorte de recursos públicos a sectores más pudientes

–El presidente Gustavo Petro anunció este jueves que será presentado al Congreso de la República un proyecto de reforma tributaria para cubrir el déficit fiscal, tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el Decreto 1390 de 2025, con el cual el Gobierno declaró la emergencia económica el 22 de diciembre pasado.

El jefe del Estado afirmó igualmente que si el Legislativo insiste en el hundimiento de esa reforma necesaria para las arcas públicas, el Gobierno pondrá en marcha un plan de recorte de recursos públicos transferidos a los sectores más pudientes, a través de los contratos de concesión 4G y 5G.

“Aún hay que dar una oportunidad última, que es presentar al Congreso actual la reforma tributaria, que es el mismo decreto que acaba de hundir la Corte Constitucional, en una mayoría seis contra dos. Que el pueblo sepa con nombre propio quién está cometiendo un suicidio nacional y quién está intentando –por engordar a veinte señores dueños del sistema financiero–afectar a todo el pueblo colombiano, empobreciéndolo, incluida las víctimas. Tienen que saberlo”, precisó el primer mandatario.

Desde Quibdó, en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, recalcó que será la quinta vez que el Gobierno acude al Congreso de la República para poner en marcha una reforma tributaria que necesita el Estado e hizo énfasis en que la carga de esta iniciativa solo toca a los más ricos de Colombia.

El presidente Petro le habló al ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la posibilidad de avanzar en un recorte del gasto público a sectores pudientes del país.

“Germán, yo sí creo que hay que recortar el gasto, pero el gasto que transfiere el dinero público a los ricos más ricos de Colombia, así nos intenten coger presos o matar. Esta crisis no la puede pagar ni un solo trabajador, ni un solo pobre. ¿No quieren pagar impuestos? Pues que no reciban del Estado. Si no pagan impuestos, no les demos. Que quede aplazado, que después veremos”, afirmó el jefe de Estado.

Asimismo, recalcó que ese recorte debe ser billonario y dio a conocer cuál sería la fuente de esa determinación.

“Yo quiero un recorte –si no es capaz el Congreso de aprobar la reforma tributaria–, un recorte billonario de los gastos que se transfieren anualmente del Presupuesto Nacional, vía tasas de interés que tenemos que pagar, vía contratos de 4G y 5G que tienen guardada la plata en los bancos y no están haciendo las obras”, indicó.

Además, el mandatario resaltó que ese recorte no va a afectar “al gasto social de Colombia (el que se dirige a los sectores vulnerables), porque la Constitución Nacional lo prohíbe”.

Con relación a la decisión de la Corte Constitucional contra el decreto de emergencia económica, el presidente Petro enfatizó que este tipo de instituciones “no recogen la voluntad del pueblo colombiano actual”.

“Esas instituciones deciden, más o menos, con el mismo argumento, decir: no más ingresos al Gobierno. Pues nos quieren ahorcar. ¿Por qué? Porque somos un gobierno diferente, como lo hubiera sido el gobierno de Jorge Eliécer Gaitán”, agregó.

Añadió que con sentencias de este talante se limitan las opciones al Gobierno de pagar las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado.

“La sentencia de hoy de la Corte Constitucional tumbando la emergencia económica es contraria a esta sentencia de la Corte Constitucional que obligaba al Estado a indemnizar a las víctimas, porque le está quitando los recursos”, dijo el presidente.

El mandatario cuestionó que con el actual ritmo de pago de indemnizaciones llevaría a saldar la deuda del Estado con 8 millones de víctimas en aproximadamente 120 años.

“¿Se puede construir la paz si les decimos a las víctimas de la violencia contemporánea que nos vamos a gastar un siglo en indemnizar a las víctimas? ¿Cuántos años tendrían ustedes dentro de un siglo? Ni los ministros ni las ministras que están aquí, algunos muy jóvenes, ni yo, estaríamos vivos”, expresó.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro indicó que “si el Congreso no aprueba la continuidad del Ministerio de Igualdad antes del 20 de junio, lo volveremos a presentar el 20 de julio. Colombia necesita una institucionalidad para la igualdad y la paz, no para la violencia”, afirmó.