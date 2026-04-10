Procuraduría realizó inspección a la cancillería por colapso en trámites de pasaportes

–Debido a los problemas presentados en la entrega de pasaportes por la caída de la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano) y que llevó al colapso en la prestación del servicio, la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección al Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de conocer las causas de la situación.

Allí, funcionarios de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública recopilaron información sobre la infraestructura, arquitecturas e informática de la entidad, especialmente sobre la plataforma SITAC, de la que se indagó sobre su implementación, optimización, actualización, mantenimiento y operación.

Durante la inspección se evidenciaron graves incumplimientos particularmente frente a la actualización y mejoramiento de la plataforma para la optimización de trámites internos y externos del Ministerio de Relaciones Exteriores. La cual recientemente fue blanco de ataques cibernéticos, generando afectaciones en el suministro de libretas de pasaportes.

Asimismo, el ente de control expresó preocupación sobre el contrato para el mejoramiento de la plataforma, al parecer, viciado de irregularidades en su modalidad de contratación, idoneidad del contratista, pagos y prórrogas. También observó posible negligencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para sancionar al contratista incumplido.

Los documentos y la información solicitada serán evaluadas por la Procuraduría General de la Nación.