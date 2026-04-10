EE.UU: Crecen los crímenes de odio contra los latinos

–Los crímenes de odio contra la población latina en EE.UU. aumentaron un 18 % entre 2024 y 2025, al registrar un récord de 1.014 incidentes, reveló el portal Axios con base en un análisis de datos del FBI.

«El aumento de los crímenes de odio contra los latinos se produjo cuando la administración (del presidente Donald) Trump intensificó la aplicación de las leyes de inmigración y siguió usando una retórica racista e incendiaria sobre los inmigrantes», señaló el informe.

También destacó que los ataques a la población latina contrastan con la reducción del 11 % que, durante el mismo periodo, tuvieron en conjunto todos los delitos de odio, los cuales se cometen en contra de determinados colectivos debido a su etnia, religión, orientación sexual, discapacidad, ideología o condición social.

Por ejemplo, en el caso específico de la población judía, las agresiones cayeron en un 29 %, en tanto que las que sufrieron las personas transgénero* se redujo 6 % en solo un año.

Sin embargo, si se analiza un periodo más amplio, el resultado es negativo, ya que desde 2015 los crímenes de odio en general aumentaron un 88 % en todas las categorías.

Al desagregar por colectivo resulta que, en 10 años, los ataques a las personas transgénero crecieron 395 %; a los latinos, 239 %; a los asiáticos, 195 %; y a los judíos, 123 %. Los crímenes de odio en contra de las personas negras, por su parte, aumentaron 66 %; contra los blancos, 51 %; y de las personas gay, 27 %.

El reporte explicó que los picos de crímenes de odio impulsados ??por eventos catalizadores (como elecciones, conflictos geopolíticos o ataques terroristas) no vuelven a los mínimos anteriores una vez que pasa la conmoción. Por el contrario, el clima de vulnerabilidad social se consolida y repunta en cuanto ocurre un nuevo acontecimiento que incentiva delitos contra determinadas poblaciones. (Información RT).