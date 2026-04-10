Trump tras el regreso de la misión Artemis II: «¡El siguiente paso es Marte!»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este viernes sobre el exitoso aterrizaje de la nave espacial Orion de la histórica misión Artemis II de la NASA.

«Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación del Artemis II. ¡Todo el viaje ha sido espectacular, el aterrizaje ha sido perfecto y, como presidente de EE.UU. no podría estar más orgulloso!», escribió el mandatario en su cuenta de Truth social.

Asimismo, Trump aseguró que espera ver a los astronautas «pronto» en la Casa Blanca. «¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!», afirmó.

Orion amerizó con éxito esta noche con sus cuatro tripulantes a bordo, frente a las costas de San Diego, en la costa oeste de Estados Unidos, tras pasar casi 10 días en el espacio, logrando captar imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna y de la Tierra.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! ? The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026



La nave espacial despegó el pasado miércoles 1 de abril desde el complejo de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), siendo el primer vuelo de prueba tripulado del programa Artemis, un ambicioso proyecto de EE.UU. para establecer misiones regulares a nuestro satélite natural, con un costo estimado de al menos 93.000 millones de dólares desde 2012. (Información RT).