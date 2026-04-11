Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 11 de abril

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 11 de abril de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER se espera este sábado 11 de abril en Bogotá:

En la madrugada se prevé cielo mayormente con predominio de tiempo seco en la ciudad.

La temperatura mínima esperada es de 11°C.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te explicamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.