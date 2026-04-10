ARTEMIS II de la NASA: Exitoso reingreso y amerizaje de Orión tras diez días de vuelo lunar

–La nave espacial Orion de la histórica misión Artemis II de la NASA regresó con éxito a la Tierra la noche de este viernes amerizando en el Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, oeste de los Estados Unidos. Las fases de entrada, descenso y amerizaje incluyeron la separación del módulo de tripulación y del de servicio 42 minutos antes del impacto en el mar, seguida de una maniobra de ajuste de entrada.

The crew module on Orion has separated from its service module. After traveling around the Moon, seeing its far side, and experiencing a solar eclipse, the Artemis II astronauts are on the last leg of their trip home. pic.twitter.com/j9u5j1Noi9 — NASA (@NASA) April 10, 2026

Traducido del inglés

El módulo de tripulación de Orión se ha separado de su módulo de servicio. Después de viajar alrededor de la Luna, ver su lado lejano y experimentar un eclipse solar, los astronautas de Artemis II están en la última etapa de su viaje de regreso a casa.

Posteriormente, se inició la interfaz de entrada cuando Orion penetró la atmósfera terrestre a unos 122 kilómetros de altitud, 13 minutos antes del amerizaje. En este tramo, la cápsula sobrevoló el océano Pacífico a unos 38 mil 400 kilómetros por hora.

Mientras Orión descendía a unos 122.000 metros, la nave espacial entró en un período de interrupción de comunicaciones de aproximadamente seis minutos, debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula durante el pico de calentamiento, donde la tripulación experimentó una aceleración de hasta 3,9 veces la aceleración de la gravedad a nivel del mar.

«Houston, aquí Integrity, los recibimos alto y claro», comunicó el comandante Reid Wiseman tras el restableimiento de la señal.

Orión descendió hasta los 60 kilómetros de altitud, donde realizó una fase de planeo justo antes del vuelo atmosférico. La secuencia final incluye el despliegue de la cubierta del compartimento frontal entre los 10 y 7 kilómetros de altitud y, posteriormente, el despliegue de los paracaídas principales para bajar unos 5 kilómetros más.

Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown. Get more updates on the Artemis II blog: https://t.co/7gicm7DWBt pic.twitter.com/ReXHTfkFld — NASA (@NASA) April 11, 2026



NASA

Traducido del inglés

El paracaídas principal de Orión se ha desplegado. La nave espacial cuenta con un sistema de 11 paracaídas que la ralentizarán de aproximadamente 300 mph a 20 mph para el amerizaje.

La nave tocó el agua del océano, soltando los paracaídas que la estaban frenando. Posteriormente, los equipos de rescate recogieron la cápsula del mar y la tripulación fue evacuada de Orion y trasladada al buque USS John P. Murtha, para ser sometido a a evaluaciones médicas antes de abordar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

The splashdown was beautiful ??? pic.twitter.com/XGoKqhor29 — Devarsh Darshan (@DevarshDarshan) April 11, 2026

Traducido del inglés

El amerizaje fue hermoso

NASA en español

¡Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy!

Los astronautas de la misión

@NASAArtemis

II han amerizado a las 8:07 p.m. ET (00:07 UTC), poniendo así fin a su exitosa misión de aproximadamente 10 días.

LIVE: They are coming home. Watch as the Artemis II crew returns to Earth, splashing down at around 8:07pm ET (0007 UTC April 11). https://t.co/n3vZE2rcFv — NASA (@NASA) April 10, 2026

Traducido del inglés

Un viaje asombroso. ¡Felicitaciones a la NASA y a la tripulación de Artemis II!

La NASA, que lo calificó de «un descenso perfecto», informó con anticipación que los buzos serían los primeros en acercarse a Orión para evaluar el aire y el agua alrededor de la nave, y asegurarse de que sea seguro salir para la tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.

La recuperación de los astronautas, que la agencia espacial reportó de forma inicial en «excelente forma» en su evaluación a distancia, estará a cargo de las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA y llevará entre 30 y 45 minutos.

«Felicidades. Artemis II, misión cumplida», declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

Artemis II culmina así una misión de diez días que despegó de Florida el 1 de abril, durante la cual orbitó la Luna, sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del Programa Apolo.

Durante el descenso, los cuatro astronautas soportaron velocidades que superaron los 40.000 kilómetros por hora (cerca de 24.661 millas por hora), mientras la nave enfrentaba temperaturas extremas generadas por la fricción con la atmósfera terrestre, de hasta unos 2.760 grados centígrados (5.000 Fahrenheit).

«Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario. Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones (EE.UU. y Canadá) como embajadores de la humanidad en las estrellas», añadió Isaacman. (Con información de RT, DW y NASA).