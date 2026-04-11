Autoridades ambientales recuperaron 30 animales vivos y 3.4 kilos de productos de fauna silvestre durante Semana Santa

Foto: Secretaría Distrital de AMbiente – SDA.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), en articulación con la Dirección de Carabineros y Policía Ambiental incautaron 30 animales silvestres vivos entre aves, reptiles y primates.

Durante la Semana Mayor, la Administración distrital desplegó operativos en terminales aéreos, terrestres y en diferentes puntos de la ciudad. Como resultado de dichas operaciones fueron capturadas seis personas por el delito de Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y podrían enfrentar penas de prisión de hasta 11 años y multas de hasta $76.000 millones.

La alcaldía Galán desplegó durante la temporada de Semana Santa 70 operativos, rondas de control y de sensibilización en puntos de tráfico aéreo y terrestre para hacerle frente a este delito, señaló la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Los animales recuperados se suman a los 1.212 animales víctimas del tráfico ilegal recuperados por la alcaldía Galán. En los operativos también se decomisaron 3.4 kilos de productos perecederos (carne) derivados de fauna silvestre.

Todos los animales vivos provenientes de los departamentos de Meta, Tolima y Magdalena fueron trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito para recibir atención profesional y especializada por parte de veterinarios, biólogos y zootecnistas quienes trabajarán por su rehabilitación y pronto retorno a sus hábitats naturales.

A través de la campaña Unidos por la Vida Silvestre, las autoridades ambientales fortalecieron la difusión del mensaje de prevención y denuncia entre la ciudadanía. Una acción conjunta resultado del compromiso colectivo por la protección de la biodiversidad.

Unidos por la vida silvestre

En las carreteras nacionales los delincuentes ofrecen a los animales silvestres como regalos o mascotas, por eso durante la Semana Santa 2026, la SDA realizó jornadas de sensibilización a 1.429 viajeros y colaboradores de empresas transportadoras.

En esta labor pedagógica se unieron diferentes autoridades ambientales y entidades territoriales como la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Corpoguavio, Corporinoquía y Parques Nacionales Naturales, integrantes del Comité Interinstitucional para el Control del Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres de Cundinamarca y el Distrito Capital.

Los animales silvestres no son mascotas

El tráfico ilegal de fauna silvestre golpea la biodiversidad del país, disminuye las poblaciones de especies e incluso, causa la muerte de los animales.

Tenemos ahora un gran reto que solo podemos enfrentar de la mano de la ciudadanía: identificar esos animales silvestres que siguen en la ciudad como mascotas. Loros, monos y tortugas son las principales víctimas. Su lugar es en la naturaleza. No en la ciudad, no en una casa. Hacemos un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier sospecha de tenencia ilegal. Sin ti no pasa: ayúdanos con tu reporte en el 123. Como autoridad ambiental actuaremos de manera oportuna. agregó la secretaria de Ambiente.

La Alcaldía Mayor de Bogotá invita a la ciudadanía a identificar y denunciar cualquier actividad relacionada con la tenencia y comercialización ilegal de fauna silvestre a través de los siguientes canales oficiales para recibir las denuncias y actuar de manera oportuna: